Фотолаштык
Михаил СКОБЕЛЕВ
Шикш таман сеҥымаш дене палдара
Кодшо арня кыдалне Йошкар-Олаш «Сеҥымаш поезд» толын ыле. Тудо рӱдолаштына 5-7 мартыште лийын.
Кум кече жапыште тушко кок тӱжем утла еҥ миен. «Сеҥымаш поезд» – Кугу Отечественный сар жап дене палдарыше иммерсивный ончер. Тушто тематике шот дене 10 вагон лийын. Кажныже сарын посна пагытшын событийлажым ончыктен. Вагон кӧргыштӧ лийме годым чонлан ньыге-нюго чучын, молан манаш гын чылажымат тушто сар жапысе пагытлан келыштарыме. Шкешотан ончерыште салтак ден офицер-влакын фотографийыштым, документыштым, арверыштым, военный формыштым да саргуралын образецше-влакым ужаш лийын.
Поездын кажне вагонжым Кугу Отечественный сар жапыш наҥгайыше машина дене таҥастараш лиеш. Кажне экспонат, шыште гыч ыштыме фигур-влак, аудиосопровождений ойыртемалтше атмосферым шочыктеныт, чоныш логалыныт да келгын шонаш таратеныт.
Вокзалыште поездым юнармеец-влакын почётан караулышт вашлийын, а экскурсийым эртараш волонтёр-шамыч полшеныт. Тыге экскурсийыште лийме годым пашан ветеранже Александр Шуклин дене палыме лийым.
– Кугу Отечественный сарыште кочам кредалын, авам тылын труженикше лийын. Ты ончер нунын подвигыштым эше ик гана шарналташ йӧным пуэн. Кочам, Иван Романович Шуклин, Сеҥымаш кечым Германийыште американец-влак дене Эльба эҥерыште ушнымо годым вашлийын. Авам 1945 ийыште «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» медаль дене палемдалтын. Тудо вич икшывым ончен куштен, вич наградыже уло. Тукым шольым СВО-ш доброволец семын каен, 2022 ий 27 октябрьыште ДНР-ште вуйжым пыштен. Мужество орден дене кок гана, «За отвагу» медаль дене палемдалтын.
Мый Горький речной училищыште тунемынам. Ты ссузлан 2022 ийыште 150 ий темын. Ӱмырем мучко торговый флотышто пашам ыштенам. Йочам, уныкам-влаклан кугезына-влакын чапыштым волташ огыл манын, эре ойлем, нунын да сарыште вуйым пыштыше-шамыч нерген поро шарнымаш чоныштына эре илышаш, – каласыш пӧръеҥ.
Михаил Скобелевын фотожо.
Снимкылаште: 0933-«Сеҥымаш поезд». 1125-«Концлагерь» инсталляций. 1021- Смертныйын медальонжым возымо памятке. 1023- Москвам аралымаште лийше салтак-влак. 0997‑ Брест орым аралымаште. 1100-Александр Шуклин. 1198-Бронепоезд кӧргыштӧ. 1236- «За отвагу» медальым пуля шӱтен. 1036-«Окопышто бой» инсталляций.