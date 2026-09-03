Шернурышто – еш пайрем

Шернур округышто «Марий кеҥеж» республиканский фестиваль эртен.
Мероприятийыште Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, лӱмын эртарыме сарзе операцийын ветеранже Александр Смирнов лийын.
«Марий Элым вуйлатыше Юрий Викторович Зайцевын тӱҥалтышыж почеш илышыш пуртымо «Марий кеҥеж» фестивальым кажне районышто ынде вич ий куанен вашлийыт. Тиде жапыште проект поро йӱлаш пурен да еш пайремыш савырнен. Лӱмгече идалыкыште тудо у семын вияҥеш, программыже палынак поян да оҥай лийын, да тыште кажне еҥ чонжылан келшыше занятийым муын кертеш», – калык ончылно выступатлымыж годым палемден парламентарий.
Александр Смирнов патриотизм темылан кугу тӱткышым ойырен: Шочмо элым аралыше-шамычын подвигыштым шарнаш ӱжын да таче СВО-што боевой задаче-влакым шуктышо сарзе-шамычлан тауштымо мутым ойлен.
Саламлымашке Шернур округын вуйлатышыже Александр Кугергин ден депутат-влак погынымашын председательже Валентина Таникеева ушненыт, калыклан сай кумыл ден ушеш кодшо касым тыланеныт.
Фестиваль рӱдӧ площадьыште эртен. Йоча-шамычлан анимаций кумдык-влак, аквагрим пашам ыштеныт, шовын шӱвыроҥ шоу лийын. Калык «Мый тыйым йӧратем, Россий!» концертым куанен ончен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.