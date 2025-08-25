ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Сеҥыше-влак радамыште – Йошкар-Ола гыч туныктышо

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

 

Йошкар-Ола гыч туныктышо Екатерина Матвеева – Россий кӱкшытан «Машук»  форумышто 600 тӱжем теҥге кугытан грантым сеҥен налын!

Рӱдоласе А.С.Пушкин лӱмеш 4-ше №-ан гимназийыште руш йылме да литератур дене шинчымашым пуышо самырык педагог молодёжь форумын «Под крылом Пеликана» фестивальыштыже инноваций проектшым арален да сеҥыше семын палемдалтын.

Конкуренций кугу лийын: 43 проект гыч грант полышым 9-лан гына пуэныт. Екатерина Матвеева – нунын коклаште, тидыже Марий Элын образований системыже виян туныктышым веле огыл, тыгак кугу проектлам ямдылен да тудым илышыш пуртен моштышо, кызытсе жаплан келшыше лидерже-влакым ончен кушта.

Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев шке телеграмм-каналыштыже палемден: «Екатерина – мемнан регионын посолжо: «Идалыкын туныктышыжо-2025», Класс вуйлатыше-влакын форумыштын посоложо, а ынде – «Машук»-ын сеҥышыже. Поснак шергаканже теве мо: тудын проектше – уло педагогический сообществым вияҥдымашке реальный инвестиций. Шушаш шошым республикысе чыла туныктышо-влак тудын фестивальыштыже эн сай опыт дене палыме лияш чумырген кертыт. Екатеринам сеҥымашыж дене саламлем!»

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Торашке волгалт шинчаш да шкеж деке ӱжаш тӱҥалеш

Тений республикыште икмыняр тӱвыра пӧртым олмыктымо да олмыктышаш нерген газетыштына ик гана веле огыл возенна ыле. Теве кызыт У лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Намысым палыде руат

Килемар, Курыкмарий, Марий Турек, Оршанке, Звенигово районласе лесничествыште чодырам шолып руышо-влак чылаже 240 наре пушеҥгым руэн наҥгаеныт. Килемар районысо лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Элнетым» пырля лудына

Марий сылнымутлан негызым пыштыше С.Г.Чавайнын шочмыжлан 130 ий теммыллан С.Г.Чавайн лӱмеш национальный библиотек у медиапроектым пашаш колтен.  Тудо «Сергей лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий