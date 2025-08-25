Сеҥыше-влак радамыште – Йошкар-Ола гыч туныктышо

Йошкар-Ола гыч туныктышо Екатерина Матвеева – Россий кӱкшытан «Машук» форумышто 600 тӱжем теҥге кугытан грантым сеҥен налын!
Рӱдоласе А.С.Пушкин лӱмеш 4-ше №-ан гимназийыште руш йылме да литератур дене шинчымашым пуышо самырык педагог молодёжь форумын «Под крылом Пеликана» фестивальыштыже инноваций проектшым арален да сеҥыше семын палемдалтын.
Конкуренций кугу лийын: 43 проект гыч грант полышым 9-лан гына пуэныт. Екатерина Матвеева – нунын коклаште, тидыже Марий Элын образований системыже виян туныктышым веле огыл, тыгак кугу проектлам ямдылен да тудым илышыш пуртен моштышо, кызытсе жаплан келшыше лидерже-влакым ончен кушта.
Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев шке телеграмм-каналыштыже палемден: «Екатерина – мемнан регионын посолжо: «Идалыкын туныктышыжо-2025», Класс вуйлатыше-влакын форумыштын посоложо, а ынде – «Машук»-ын сеҥышыже. Поснак шергаканже теве мо: тудын проектше – уло педагогический сообществым вияҥдымашке реальный инвестиций. Шушаш шошым республикысе чыла туныктышо-влак тудын фестивальыштыже эн сай опыт дене палыме лияш чумырген кертыт. Екатеринам сеҥымашыж дене саламлем!»
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме