Сатуна дене кугешнаш лиеш

Кодшо арняште Чарла кремльыште лийше «Марий Элыште ыштыме» шошо ярмиҥгашке Йошкар-Олаште Юл кундем федерал округын законодательже-влак советыштын эртыше 79 заседанийжын участникше-влак толыныт ыле.
Ярмиҥга чынжымак Марий кундемыштына чапле качестван шуко тӱрлӧ кочкыш сатум ямдылымыжым тӱрыс почын ончыктыш. Законодатель-влаклан ярмиҥгашке кондымо сату дене ялозанлык да кочкыш сату министр Павел Раевский палдарыш. Тудын мутшо почеш, республикыштына ямдылыме кочкыш да йӱыш сатум ий еда «Шӧртньӧ шыже» Россий кӱкшытан выставкыш ончыкташ намият да тушечын ятыр медаль дене пӧртылыт. Ты ярмиҥгашкат нуно шке сатуштым конденыт.
Эн ончычак марий мӱйым ужалыше-влак дене палдарышт. «Марий отар» ушем вуйлатыше Павел Свинин республикыштына мӱкшызӧ-влак экологий могырым яндар мӱйым кӱзат манын каласыш. Тидлан кундемнан пӱртӱс условийжат келшен толеш. Медведево районысо «Семёновский» племзавод» ЗАО шуко тӱрлӧ шӧр кочкышым ямдыла, поснак тутло сырже дене чаплана. Республиканский шӧр, Шернур сыр завод-влакын продукцийыштым калык кумылын налеш. «Акашевский» сурткайык фабрикын, «Йошкар-Ола» агрохолдингын сатуштым моло регионлаштат кӱкшын аклат. Йошкар-Оласе икымше номеран кинде заводын лукмо продукций ассортиментше ешаралтын толеш. «Казанский» ООО Российыштат эмлык шудым ончен куштышо озанлык семын ойыртемалтеш. «Чай Руси» ООО-н ямдылыме вуйдеҥге чайже эсогыл тӱнямбал кӱкшытан выставкылаште медаль дене палемдалтын. «Овощная лагуна» фермер-влак кооператив ий еда шукырак продукцийым ямдыла. Нине предприятий-влакын сатушт нерген нунын еҥышт палдарышт. Шке сатужым ужалаш эше шуко предприятий, фермер-влак конденыт. Налшыжат шукын улыт ыле.
Законодатель-влак кочкыш сатунам кӱкшын акленыт, тамлен онченыт да эшеат сай лектышыш шуаш тыланеныт. Погынышо-влакын кумылыштым чапле программан концерт нӧлталын.
Снимкыште: «Марий отар» ушемым вуйатыше Павел Свинин уна-влакым марий мӱй дене палдара.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.