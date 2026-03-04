Сарзе-влаклан полыш

МАРИЙ ТӰНЯ

Светлана Носова Комментарий Материалым 20 гана онченыт

Татарстанысе марий-влак СВО-што улшо салтак-влаклан чолган полшат.

Мутлан, Агрыз район Буймо селаште «Нити добра» волонтёр тӱшка  верысе тӱвыра пӧртыштӧ, книгагудышто  арнялан кок гана погына. Мӧҥгысӧ лашкам пӱчкеден ямдылат, тӱрлӧ чай шудым, сукарам коштат. Тидын дене пырля гуманитар полышым: вургемым, мушкылтмо арверым, кочкыш сатум – чумырат.

Пелемеш селаште «Порылык» группын волонтёржо-влак чолга улыт. Нуно окоплык сортам ыштат, чай шудым, сукарам коштен, тӱрлӧ эм препаратым налын  ямдылат. Самырык-влак коробкаш опташ полшат, тыгак салтак-шамычлан серышым возат.

Снимкыште: Элнет школын волонтёржо-влак.

Фотом «Марийцы Татарстана и Казани» воткыл лаштык гыч налме.

