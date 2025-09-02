Сайын тунемаш чыла йӧн уло

Медведево район Руэм посёлкысо Шуко профилян лицей-интернатыште шинчымашым погышо йоча-влакым у тунемме идалыкым уэмдыме оралтыште тӱҥалыныт.
Капитально олмыктымо пашам тыште тений ыштыме. Тидлан 50 миллион теҥгем кучылтмо. Тунемме верыште инженер сетьым, окна блокым вашталтыме, леведышым, пӧлем-шамычым да молымат уэмдыме. Тидын деч посна химий, физике кабинет-влаклан у оборудованийым, спорт дене заниматлаш тренажёрым (лӱйкалаш, куржталаш), тыгак актовый залыш йӱкым кугемдыше аппаратурым, вокал радиомикрофоным, микшеран графический эквалайзерым (йӱкым кӱлеш семын кучылташ устройствым) налме. Ынде тунемме верыште у мебель, магнит-маркер доска, тыгак компьютер ден шуко функциян устройсто да проектор-влак улыт.
Тунемше, туныктышо да ача-ава-влакым Шинчымаш кече дене Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев саламлаш миен.
«Лицейыште икымше тунемме кече уэмдыме оралтыште тӱҥалеш. Мемнан йоча-влак сайын тунемышт манын, чыла ыштыме. Тыште шинчымашым налаш веле огыл, тыгак олимпиадылаште сеҥымашке шуаш, а эн тӱҥжӧ – лицей деч вара республикнан да элнан ончыл вузлашкышт тунемаш пураш, йӧн ышталтын. Лицеист-влакын физике, химий гай куштылго огыл предметла дене ЕГЭ-ште кӱкшӧ результатыштым шотыш налаш гын, ончыко ошкылашышт чылажат уло», – палемден регионым вуйлатыше.
Палемдыман, тиде лицей – «Образованийыште увер технологий» направлений дене регионысо инноваций площадке. Тунемме верыште йоча-влаклан математике да естественнонаучный направленийла дене келге шинчымашым пуат. 2009 ийыште талантан тунемше-влакым тӱрлӧ кӱкшытан олимпиаде-шамычлан ямдылаш республикысе рӱдерым почмо. Тушто кажне ийын 250 икшыве – Россий кӱкшытан олимпиадыште сеҥыше ден призёр-шамыч – тунемеш. Кеҥеж еда лицей республикыште илыше уста ӱдыр-рвезе-влакым «УмКа» профилян сменышкыже пога.
Тунемме верын пашажын кӱкшӧ показательже – талантан педагог-шамычын тыршымышт. Кажне ийын кугыжаныш иктешлыше аттестацийыште лицей сай результатым ончыкта, а 2025 ийыште куд выпускник ЕГЭ дене эн кугу баллым поген.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызе Галина Кожевникова ямдылен
Денис Речкинын фотожо