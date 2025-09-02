ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Сайын тунемаш чыла йӧн уло

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 29 гана онченыт

 

Медведево район Руэм посёлкысо Шуко профилян лицей-интернатыште шинчымашым погышо йоча-влакым у тунемме идалыкым уэмдыме оралтыште тӱҥалыныт.

Капитально олмыктымо пашам тыште тений ыштыме. Тидлан 50 миллион теҥгем кучылтмо. Тунемме верыште инженер сетьым, окна блокым вашталтыме, леведышым, пӧлем-шамычым да молымат уэмдыме. Тидын деч посна химий, физике кабинет-влаклан у оборудованийым, спорт дене заниматлаш тренажёрым (лӱйкалаш, куржталаш), тыгак актовый залыш йӱкым кугемдыше аппаратурым, вокал радиомикрофоным, микшеран графический эквалайзерым (йӱкым кӱлеш семын кучылташ устройствым) налме. Ынде тунемме верыште у мебель, магнит-маркер доска, тыгак компьютер ден шуко функциян устройсто да проектор-влак улыт.

Тунемше, туныктышо да ача-ава-влакым Шинчымаш кече дене Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев саламлаш миен.

«Лицейыште икымше тунемме кече уэмдыме оралтыште тӱҥалеш. Мемнан йоча-влак сайын тунемышт манын, чыла ыштыме. Тыште шинчымашым налаш веле огыл, тыгак олимпиадылаште сеҥымашке шуаш, а эн тӱҥжӧ – лицей деч вара республикнан да элнан ончыл вузлашкышт тунемаш пураш, йӧн ышталтын. Лицеист-влакын физике, химий гай куштылго огыл предметла дене ЕГЭ-ште кӱкшӧ результатыштым шотыш налаш гын, ончыко ошкылашышт чылажат уло», – палемден регионым вуйлатыше.

Палемдыман, тиде лицей – «Образованийыште увер технологий» направлений дене регионысо инноваций площадке. Тунемме верыште йоча-влаклан  математике да естественнонаучный направленийла дене келге шинчымашым   пуат. 2009 ийыште талантан тунемше-влакым тӱрлӧ кӱкшытан олимпиаде-шамычлан ямдылаш республикысе рӱдерым почмо. Тушто кажне ийын 250 икшыве – Россий кӱкшытан олимпиадыште сеҥыше ден призёр-шамыч – тунемеш. Кеҥеж еда лицей республикыште илыше уста ӱдыр-рвезе-влакым «УмКа» профилян сменышкыже пога.

Тунемме верын пашажын кӱкшӧ показательже – талантан педагог-шамычын тыршымышт. Кажне ийын кугыжаныш иктешлыше аттестацийыште лицей сай результатым ончыкта, а 2025 ийыште куд выпускник ЕГЭ дене эн кугу баллым поген.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызе Галина Кожевникова ямдылен

Денис Речкинын фотожо

Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Одноклассники
