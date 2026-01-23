Сай полыш, кугу ӱшан

Тиде арнян «Солнышко» йоча интернат-пӧртыштӧ «Дорога жизни» поро кумыл фонд «Медицина вместе» программын кокымшо йыжыҥжым эртара.
Палемдыме программе «Единая Россия» партийын, Марий Элын Паша да социальный аралымаш, Тазалык аралтыш министерствыже-влакын полшымышт дене илышыш пурталтеш. Тудо республикнан социальный тӧнежлаштыже илыше йоча-шамычын тазалыкыштым саемдымашке, нунылан полшымо индивидуальный медицине маршрутым ямдылымашке да тӧнежысе персоналын квалификацийжым нӧлтымашке виктаралтын.
Программын кышкарыштыже рӱдоласе медик-влак Лӱльпан йочапӧртыштӧ изи ийготан да «Солнышко» йоча интернат-пӧртыштӧ тазалык шотышо шагал йӧнан ӱдыр-рвезе-шамычын тазалыкыштым тичмашнек тергат.
«Дорога жизни» фондын тӱҥалтышыже элысе тӱжем дене йочалан илышын качествыжым саемдаш полша, йол ӱмбак шогалаш ӱшаным пуа», – палемда Марий Элын паша да социальный аралымаш министрже Елена Таникова.
Маргарита ИВАНОВА.
Елена Таникован ТГ-каналже гыч налме фото.