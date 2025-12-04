Приёмым эртарыме
«Садыгак шуктена»
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев «Единый Россий» партийын председательже Дмитрий Медведевын регионал мер приёмныйыштыжо граждан-влакым приниматлен.
Икмыняр йодмаш Йошкар-Олаште да Советский посёлкышто тротуарым олмыктымо дене кылдалтын. Тусо объект-влак 2026 ийлан тӱзатыме программыш пуреныт. Подрядчикым палемдыме деч вара пашам тӱҥалыт.
Медведево район Корта ялыште ече базым транспорт дене обслуживатлыме йодышым решатлаш кӱштымӧ. Телым тушко шуко еҥ пурыман автобус паша кечын 4 гана, каныш кечын 5 гана кудалышташ тӱҥалеш. Тидыже спорт дене шуаралташ шонышылан йӧнан лиеш.
Волжский районышто илыше-влак Приволжский посёлкышто у врачебный амбулаторийым чоҥаш йодыныт. ФАП-ым 2026 ийлан планыш пурташ отраслевой министерствылан кӱштымӧ.
Юрий Зайцевын телеграм-каналыштыже возымо почеш, чыла йодышым контрольыш налме. «Нуно эн ончыч шуктышаш паша, илыше-влаклан йӧным ыштыме дене кылдалтыныт, сандене садыгак шуктена», – палемден тудо.
Юрий ИСАКОВ
Снимкыште: чыла йодышым контрольыш налме.
Фотом Юрий Зайцевын телеграм-каналже гыч налме.