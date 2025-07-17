Российыште ик эн сай

Мордовий Республикыште «Агроном» номинацийыште «Профессий шот дене эн сай» Россий кӱкшытан профессиональный мастарлыкым тергыме конкурсын финалже лийын.
Марий Элын чапшым Медведево районысо «Шойбулакский» племзавод» акционер ушемын агрономжо Любовь Силина арален. Тудо элысе лу эн сай агроном радамыш лектын. Ондак конкурсын региональный этапыштыже сеҥен.
Конкурсын участникше-влакын теорийым палымыштым тергеныт, тыгак практический заданий-влакым шуктеныт. Мутлан, кылтасе шурным рашемденыт, урлыкашым ӱдымӧ качествым тергеныт, мландын температуржым висеныт, дроным кучылтмо мастарлыкым ончыктеныт.
Снимкыште: Любовь Силина.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату мнистерствын воткыл лаштыкше гыч налме.