Марий Эл гыч школ директор Российын эн уста вуйлатышыже-влак радамыш лектын.
Тиде Килемар районысо Марьино школым вуйлатыше Татьяна Дружинина. Тудо «Российын Идалыкын директоржо-2026» Россий кӱкшытан профессионал мастарлык конкурсын заочно эртыше этапшын кокымшо турыштыжо усталыкым ончыкта.
Икымше турышто участник-влак шке школыштын сеҥымашышт дене палдарыше электрон базым ончыктеныт, онлайн-тестированийым эртеныт. 100 претендент кокла гыч тудо элнан 50 регионжо гыч 114 вуйлатыше-влак радамыш лектын – икымше турым эртен.
Кокымшо турышто Татьяна Дружининам «Публикаций-влак марафон» тергымаш вуча. Тушто школ директор-влак паша опытышт, тунемме верышт, тыгак образований да воспитаний дене кылдалтше ик эн тӱҥ йодышла дене шке шонымашышт дене палдарат. Тидын тергымаш деч вара участник-шамыч тӱшка дене пашам ышташ тӱҥалыт.
Финалист-влакым тений 6 июль марте увертарат, а сеҥышым – 1 октябрьыште Кугыжаныш Кремльыште.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме