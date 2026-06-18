ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Российын Идалыкын директоржо-2026»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

 

Марий Эл гыч школ директор Российын эн уста вуйлатышыже-влак радамыш лектын.

Тиде Килемар районысо Марьино школым вуйлатыше Татьяна Дружинина. Тудо «Российын Идалыкын директоржо-2026» Россий кӱкшытан профессионал мастарлык конкурсын заочно эртыше этапшын кокымшо турыштыжо усталыкым ончыкта.

Икымше турышто участник-влак шке школыштын сеҥымашышт дене палдарыше электрон базым ончыктеныт, онлайн-тестированийым эртеныт. 100 претендент кокла гыч тудо элнан 50 регионжо гыч 114 вуйлатыше-влак радамыш лектын – икымше турым эртен.

Кокымшо турышто Татьяна Дружининам «Публикаций-влак марафон» тергымаш вуча. Тушто школ директор-влак паша опытышт, тунемме верышт, тыгак образований да воспитаний дене кылдалтше ик эн тӱҥ йодышла дене шке шонымашышт дене палдарат. Тидын тергымаш деч вара участник-шамыч тӱшка дене пашам ышташ тӱҥалыт.

Финалист-влакым тений 6 июль марте увертарат, а сеҥышым – 1 октябрьыште Кугыжаныш Кремльыште.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

«Профессионалитет»: 1500 йодмаш пурен

15 августышто республикыштына «Профессионалитет» федеральный проект почеш ик эн кумдан эртаралтше приёмный кампаний мучашлалтын. 2024 ий 20 июнь гыч лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Министр деч Тауштымаш

  Рӱдоласе 10-шо №-ан школын тунемшыже Серафим Ивановлан Тауштымашым кучыктеныт. Рвезе ӱмаште шыжым Тарханово паркысе Шоя эҥер серым куштыра лудаш…
УВЕР ЙОГЫН Чолгалык

Тува рвезе Чойган

Тыва Республикын правительствыже пеленысе гуманитарный да прикладной социально-экономический шымлымаш Тува институтын (ТИГПИ) шанче пашаеҥже Чойган Марий Элыш толаш эше лудаш…

Добавить комментарий