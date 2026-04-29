Россий кинорежиссёр дене вашлиймаш

Галина Кожевникова

Йошкар-Оласе 15-ше №-ан школышто «Знание» Россий обществын лекторжо, палыме россий кинорежиссёр Илья Учитель дене вашлиймаш лийын. Мероприятий «Чтецкие программы» федеральный проект кышкарыште эртен.Школын сылнымут клубшо элнан ик эн чолга клубшо-влак радамышке пурталтын.
Вашлиймаште Илья Учитель йоча-влаклан йоча жапше, киносо съёмкылаже нерген шарналтен ойлен, каласкалымыж годым сылнымутым лудмыжлан поснак кугу тӱткышым ойырен.

Г.Кожевникова
Фотом «Знание» Россий обществын пресс-службыж гыч налме.

