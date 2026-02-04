УВЕР ЙОГЫН

«Россий – еш-влакын ешышт»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 37 гана онченыт

 

5 февральыште Москваште эртыше «Россий – еш-влакын ешышт» марафоныш ушнышо-влак коклаште Марий Эл гыч 15 еҥан делегаций лиеш

«Знание» Россий обществын эртарыме марафонжо элыштына Россий калык-влакын икоян улмо идалыклан стартым пуа.

Просветитель проектын тӱҥ шонымашыже – элыштына илыше калык-влак кокласе вашкылым вияҥден пеҥгыдемдаш.

«Россия» Национальный рӱдерыште эртыше марафон Российын 89 регионжо гыч тӱрлӧ калык гыч 2900 еҥым, 50 йот унам, молодёжь проектым ямдылымаште тыршыше 1000 утла самырык авторым иквереш чумыра.

Г.Кожевникова

Фотом «Знание» Россий обществын пресс-службыж гыч налме

