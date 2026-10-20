Финанс
Рашрак умылен налаш полша
Марий Элыште Россий банкын да регионысо бизнесын еҥже-влакын кыл кучымо сессийышт эртен.
Рӱдӧ да моло банкын, республик правительствын, промышленность, ялозанлык да чоҥымо паша отрасль-влакын представительышт окса да кредит политике, тудым налме йӧн да пашаеҥ ситыдыме нерген каҥашеныт.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш тушто правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий лийын.
«Окса да кредит политике тиде эакономикысе ошкыл нерген шонкалымаш але тӱҥ ставкым ончыктышо кукшо цифр огыл. Тиде мемнан регионысо экономике вияҥме тӱҥ условий. Федерал кӱкшытыштӧ лукмо пунчал верысе ойыртемым шотыш налшаш – теве мо мыланна кӱлеш», – каласен Дмитрий Троицкий.
Россий банкын Юл-Виче управленийжын Марий Элысе отделенийжым – национальный банкым виктарыше Александр Волковат тӱҥ ставкым пеҥгыдемдыме годым регионысо ойыртемым умылымын кӱлешлыкшым палемден.
Сессийыште ойлымо почеш, тӱҥ ставке кугеммеке, Марий Элыште кредитым налмаш иземын. Да тидым тыге умылтареныт: кредит – инвестицийым финансироватлыме тӱҥ огыл, а ешартыш йӧн. Окса шулдештмаш (инфляций) изи улмо годым гына кужу жаплан кредитым налаш ӱшанле. Тидыже кредитым налме условийым йӧнаным ышта. Изи да кокла кугытан бизнеслан кызытсе условий пеҥгыдырак: шке средстват шагал гын, лӱдыкшӧ кугурак.
Республикын промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министрже Владимир Халюзин регионысо экономикын вияҥмыж нерген каласкален: тудо икшырымын кушкеш – промышленный площадкым уэмден толмаш да инфраструктурым вияҥдымаш тидым пеҥгыдемдат.
«Оксан акше ден налын кертме йӧным тыште тӱҥ семын ончыман: икымшыже инвестиций нерген шоналташ, кокымшыжо продукцийлан йодмашым шотыш налаш йодыт. Россий банк ден бизнес кокласе сессий тидым
рашрак умылен налаш полша. Сандене тиде кылым арален кодаш кӱлеш», – палемден министр.
Мучашлан Александр Волков ешарен: Россий банк тӱҥ ставкым статистике негызеш веле огыл пеҥгыдемда, тыгак предприятий-влакын тылзе еда ончыктен шогымо мониторингыштым шотыш налеш. Таче Марий Элыште 160 наре предприятий мониторинг системыш ушнен, а эл мучко – 15 тӱжем утла. Предприятий-влакын данныйышт кызытсе да ончыкылык вашталтышым эскерен шогаш полшат.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме.