Полыш деч посна иктат огеш код

Россий Вооруженный Вийын Украиныште эртарыме военный спецоперацийыште участвоватлыше-влаклан да нунын ешыштлан социально полшымо мере-шамыч дене палдарена.
- Регионысо социальный полыш мере-влак:
- боевой действий-влакын ветеранышт ден инвалидыштын пелашыштым Сар-влакын ветераныштын республиканский клинический госпитальыштышт обслуживатлыме пациент-влак радамыш пуртымо.
- 2022 ий 1 июль деч вара Донецк ден Луганск калык республиклаште да Украиныште специальный военный операцийыште участвоватлышашлан Россий Вооруженный Вийыште але Национальный гвардийын войскаштыже военный службым эртыме нерген контрактым ыштыше-шамычлан але ешышт гыч ик еҥлан (пелаш, ача, ава, ийготыш шушо йоча) 300 тӱжем теҥге кугыт выплатым палемдыме.
Оксам Марий Элын Калык илышым саемдыме шотышто министерствыже ойыра.
- Республикысе ола ден районласе военный комиссариат-влак гоч мобилизоватлыме-шамычлан але ешышт гыч ик еҥлан 50 тӱжем теҥге кугытан выплатым палемдыме.
Выплатым илыме верласе калыклан социально полшымо мере-влакым пуымо рӱдер-шамыч гоч тӱлат.
- Калыкым социально аралыме комплексный рӱдерлаште мобилизоватлыме кажне еҥын ешыж шотышто социальный паспортым ыштат.
- Спецоперацийыште вуйым пыштыше, республикыште илыше да тойымо военнослужащийын ешысе кажне еҥжылан 1 миллион теҥге кугыт выплатым ик гана иктӧр ойырат, а сусыргышо участниклан – 500 тӱжем теҥгем.
Выплатым Марий Элын Калык илышым саемдыме шотышто министерствыже ышта.
- Исполнительный кучемын федеральный органже ден федеральный кугыжаныш орган-влакын спецоперацийыште участвоватлыше военнослужащийже ден пашаеҥже-шамычын, тыгак военный службым шуктымо годым вуйым пыштыше еҥже-влакын ешышт гыч студент-шамычлан 2 тӱжем теҥге стипендий палемдалтеш.
- Боевой действий-влакын ветеранышт ден инвалидыштлан 200 марте имне виян легковой автомашина шотышто транспорт налогын ставкыжым 0,5 коэффициент марте иземдаш йӧным ыштыме.
- Боевой действий-влакын ветераныштым пӧртым чоҥаш мланде участкым яра налын кертше-шамычын радамышкышт пуртымо.
- Мобилизоватлыме граждан-влакын ешышт гыч йоча-шамычлан «Журавушка» ийготыш шудымо-влаклан социально-реабилитационный рӱдерыште каналташ да тазалыкым пеҥгыдемдаш йӧным ыштыме.
Нине пашам Марий Элын Калык илышым саемдыме шотышто министерствыже шукта.
- Квалифицироватлыме полышым жапыштыже пуаш Телеграмм ден ВКонтакте социальный кыллаште увер ресурсым почмо (https://vk.com/centerpomoshi bot да https://t.me/centerpomoshi bot).
- «Доверие» республиканский телефон сутка мучко пашам ышта. 21-10-40 номер дене йыҥгыртен, гарждан-влак психологический полышым налын кертыт.
- «Доверие» психолого-педагогический да социальный полышым пуымо рӱдерын специалистше-влак Единый диспетчер службын 8(8362)21-00-89 номеран телефонжо дене мобилизоватлыме граждан-шамычын ешыштлан полышым сутка мучко пуат.
- Федеральный социальный полыш мере-влак:
- боевой действий-влакын ветераныштлан илыме верлан тӱлымӧ роскотын 50 процент ужашыжым компенсаций шот дене пӧртылтат;
- боевой действий-влакын инвалидыштлан илыме верлан да коммунал услугылан тӱлымӧ роскотын 50 процент ужашыжым компенсаций шот дене пӧртылтат
- боевой действий-влакын вуйым пыштыше (колышо) ветераныштын ешышт гыч еҥ-шамычлан илыме верлан да коммунал услугылан тӱлымӧ роскотын 50 процент ужашыжым компенсаций шот дене пӧртылтат.
Нине йодыш дене илыме верысе калыклан социально полшымо мере-влакым пуымо рӱдерыш кайыман.
- Военнослужащий, РФ Национальный гвардийын войскаштыже военный службым эртыше да полицийын специальный лӱмжым налше, Донецк ден Луганск калык республиклаште да Украиныште спецоперацийыште участвоватлыше, Сирийский Арабский Республикыште специальный задачым шуктышо, спецоперацийыште (спецзадачым шуктымо годым) сусыргышо-влаклан 3 миллион теҥге кугыт выплате ик гана ойыралтеш;
- кӱшнӧ палемдыме еҥ-влакын спецоперацийыште але спецзадачыште вуйым пыштымышт, але сусыргымылан, контузитлалтмылан, военный службын обязанностьшо-шамычым шуктымо годым черланымылан кӧра военный службо гыч кайыме деч вара ик ий жапыште колымышт годым ешыштын еҥже-шамычлан (пелаш, ача, ава, 18 ияш марте ийготан йоча (але 18 ияшыж марте инвалид лийше кугурак ийготан шочшо, тыгак очно тунемше 23 ияш марте икшыве), илыш гыч кайышын иждивенийыштыже улшо) 5 миллион теҥгем ик гана иктӧр пайлен ойырат. Тыгодым сусыргымылан ойырымо 3 миллион теҥгеат шотыш налалтеш.
Нине пашам воинский частьын финанс органже шукта.
- 5-ше пунктышто палемдыме гаяк случай военнослужащий але военный сборыш налме гражданин дене лийме годым ешыштын еҥже-влаклан ик гана тӱлыман пособий ойыралтеш, 2022 ийыште тудын кугытшо – 4452696,06 теҥге.
Документым воинский часть ямдыла, военный комиссариат-влак родо-тукымлан документым оформитлаш полшат, пособийым страховой компаний тӱла.
- Военнослужащийын але военный сборыш налме гражданинын военный службын обязанностьшо-влакым шуктымо годым вуйым пыштымышт, але военный травмылан кӧра колымышт годым ешысе кажне еҥыштлан тылзе еда окса компенсаций ойыралтеш. 2022 ийлан налмаште 20779,27 теҥгем кажнылан иктӧр пайлен тӱлат.
Компенсацийым военкомат тӱла.
- Военнослужащийын налде кодшо окса довольствийжым, компенсаций шотан выплатыжым пелашыжлан, ийготыш шудымо, шочынак инвалид йочаже-влаклан иктӧр пайлен пуат, тыгайже уке улыт гын – ачаж ден аважлан.
Тидым военнослужащийын службым эртыме верыштыже ыштат.
- Страховатлалтше военнослужащийын страховой суммыжым ешысе кажне еҥлан иктӧр пайлен пуат. 2022 ийыште выплатын кугытшо – 2968464,04 теҥге.
Документым воинский часть ямдыла, военный комиссариат-шамыч родо-тукымлан документым оформитлаш полшат, оксам страховой компаний тӱла.
- Вуйым пыштыше (колышо) военнослужащийым тойымылан роскотым 23837 теҥге марте пӧртылтат.
Воинский часть роскот нерген чек негызеш тӱла, военкомат родо-тукымлан документым оформитлаш полша.
- Шарныктышым ямдылымылан да вераҥдымылан роскотым 41196 теҥге марте пӧртылтат.
Военнослужащийым тойымо але тудын учётышто лийме верысе военный комиссариат пӧртылта.
- Военкомат военнослужащийын йочаже-влаклан тылзе еда 2668,57 теҥге кугыт пособийым тӱла.
- Военкомат военнослужащийын школ ийготан йочаже-влакын тазалыкыштым пеҥгыдемдаш 29511,36 теҥгем ойыра.
- Военный службышто вуйым пыштыше военнослужашийын ешым пукшышым йомдарышылан шотлалтше еҥже-шамыч, кугурак да кӱкшӧ офицер-влакын пенсий ийготан да инвалид ача-авашт идалыклан ик гана санаторий да курорт шотан организацийлаште яра эмлалтын, корно роскотым пӧртылтен кертыт.
- Военнослужащийын тулык ватыжлан, ийготыш шудымо, тыгак 18 ияш марте инвалид лийше кугурак ийготан, очно тунемше 23 ияш марте йочаже, иждивенийыштыже лийше еҥже-влаклан илыме вер дене пайдаланымылан, тудым кучымылан, шуко пачеран пӧртыштӧ тӱшка погым капитально олмыкташ взнослан, коммунальный да моло услугылан компенсаций шотан выплате ойыралтеш.
- 15-ше пунктышто палемдыме еҥ-влак 10 ийлан ик гана илыме верым олмыкташ оксам налын кертыт.
Справкым военкомат ышта, компенсацийым Пенсий фонд тӱла.
- Военнослужащийым тойымо верыш мийымылан да тыгак тушко идалыклан ик гана коштмылан корно роскотым пӧртылтат (ешысе кум еҥлан да ача-аважлан).
Проездной документым пуат але роскотым военный частьын финанс органже гоч пӧртылтат.
- Накопительно-ипотечный системын (НИС) кышкарыштыже выплатым ыштат: НИС-ын участникшын ипотекыжым тичмашнек шӧрат, погынышо оксажым пӧртылтат.
Документым воинский часть оформитла.
- Мобилизоватлыме, контрактник да доброволец-влак военный службыш кайымышт марте налме кредитышт шотышто каникулым оформитлен кертыт. Тыгай йӧным ешысе еҥыштланат пуэныт.
- Спецоперацийыште вуйым пыштыше-влакын пелашыштлан льготан пенсий обеспеченийлан, ача-аваштлан кок пенсийлан (шоҥгылык да пукшышым йомдарыме шотышто), ик объект шотышто налог льготылан права пуалтеш. Тыгак илыме верым айлымылан идалык жапыште тылзе еда окса компенсаций ойыралтеш. Колышо военнослужащийын кредитше шотышто кодшо парымже шӧралтеш.
Лаштыкым М.ИВАНОВА ямдылен