Подвигышт дене кугешнена

Шочмо элнам аралыше совет салтак-влакын, россий воин-влакын, тыгак локальный сарлаште, военный вашшогымашлаште участвоватлыше военнослужащий-влакын героизмым да патырлыкым ончыктымыштым курымеш шарнен да арален кодаш, воин-герой-влакын подвигышт дене кугешнышт манын, кушкын толшо тукымым патриот шӱлышеш воспитатлаш, Российын военно-исторический наследийжым арален кодаш Россий писатель ушем, Россий Федерацийын обороно, просвещений, культур министерствыже-влак, «Не секретно» савыктыш пӧрт Россий кугыжаныш библиотеке эпический, исторический да военно-патриотический содержаниян эн сай литературный ойлымашлан, очерклан, почеламутлан, сӱретлан, фотолан «Кугу Сеҥымашын Геройжо-влак-2025» талук еда эртаралтше XI-ше всероссийский литературный конкурсым увертарат.

Евгений САДОВИН