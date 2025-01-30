ПАТЫРЛЫК

Подвигышт дене кугешнена

Евгений Садовин Comment(0) Материалым 25 гана онченыт

Шочмо элнам аралыше совет салтак-влакын, россий воин-влакын, тыгак локальный сарлаште, военный вашшогымашлаште участвоватлыше военнослужащий-влакын героизмым да патырлыкым ончыктымыштым курымеш шарнен да арален кодаш, воин-герой-влакын подвигышт дене кугешнышт манын,  кушкын толшо тукымым  патриот шӱлышеш воспитатлаш, Российын  военно-исторический наследийжым арален кодаш Россий писатель ушем, Россий Федерацийын обороно,  просвещений, культур министерствыже-влак, «Не секретно» савыктыш пӧрт Россий кугыжаныш библиотеке  эпический, исторический да военно-патриотический содержаниян эн сай литературный ойлымашлан, очерклан, почеламутлан, сӱретлан, фотолан «Кугу Сеҥымашын Геройжо-влак-2025» талук еда эртаралтше  XI-ше всероссийский литературный конкурсым увертарат.

Евгений САДОВИН

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