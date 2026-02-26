УВЕР ЙОГЫН

Пеш кӱлешан, но тидлан ямдылалтман

Юрий Исаков Комментарий Материалым 42 гана онченыт

Икымше полыш

«Мариэнерго» филиал лӱдыкшыдымылыклан кугу тӱткышым ойыра.  

Технический службо пашаеҥ-влак дене икымше полышым пуаш тунеммымат тышкак ушаш лиеш. Тидлан лӱмын занятий эртаралтын. Производствысо контроль да лӱдыкшыдымылык управленийын специалистше, икымше полыш шотышто инструктор-преподаватель Иван Свердлов тыгай полышым пуымо йӧн да чӱчкыдынак палдырныше йоҥылыш нерген каласкален. Тидын годым эҥгекыш логалшын могай состоянийыште улмыжым ончалман. Мутлан, тудо ушым йомдарен кертеш, шӱлымым чарнен, вӱр коштмаш шогалын але тӱжваке йоген лектеш, сусырген – чыла шотыш налман.

Теорий могырым умылтарыме дене пырля практике велым упражненийланат жапым ойырымо. Тыштыже манекенлан эҥертыме. Вӱр йогымым жгут полшымо дене шогалташ, сусырым эрыкташ да марле дене пидаш, искусственно шӱлыкташ, шӱм тура массажым ышташ тунемме. Чыла тыгай процедур вучыдымо азапыште пеш кӱлешан, но тидлан ончылгоч ямдылалтман, вет полыш шотан лийшаш.

«Мариэнерго» филиалыште пашаеҥ-влакым туныктымылан кугу тӱткыш ойыралтеш. Пашаеҥын лӱдыкшыдымылыкшӧ да тазалыкше филиалын пашаштыже ик эн тӱҥ семын ончалтеш. Налме шинчымаш ден опыт энергетик-влаклан кеч-могай ситуацийыште нелылык гыч лекташ полша.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Иван Свердлов занятийым эртара.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

