Следж-хоккей
Патырлык кубок верч
Марий Эл гыч спецоперацийын ветеранже-влакын следж-хоккей дене «Ратник» командыже Москошто «Кубок Мужества» турнирыште вийжым терген.
Таҥасымаште спортсмен-влак чылан тыршеныт. «Ратник» «Дизель» команде дене вашлиймаште нападающий Иван Леухин соперникын капкашкыже шайбым пуртен. «Локо» сборный дене модмаште Дмитрий Белов голкипер дене вашла лийын. «Мужество кубок» – мыланна кугу опыт, – палемден капка орол Александр Князев. Тудо ты гана уста вратарь семын ойыртемалтын.
–Таҥасымаште кажне гана ме чынжымак кугу опытым налына, вет республикыште следж-хоккей дене сборный команде пел ий ончыч гына чумыралтын. Сандене соперник-шамычынат ой-каҥашышт моткоч кӱлешан. Кеч модмо годым тыге огеш лий, но икте-весылан ме полшаш тыршена, – ойла «Ратник» командын участникше Анатолий Филиппов.
Анатолий Филиппов Волжский район Ярамарий ял гыч. Спецоперацийыш мобилизаций почеш логалын. Чӱчкыдынак передовойышто лийын. Ик штурм деч вара куржмыж годым кӱшыч «кайык» гранатым шуэн, воктенжак пудештын. Пел йол деч посна кодын. «Йолем уке манын, вуйым сакен шинчаш огеш кӱл, шонем. «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо филиалжын вуйлатышыже Ренат Магсумовын следж-хоккей дене модаш темлымыж дене келшенам. Кызыт арняш кум гана тренировкыш коштына. Ончыкшым вич гана лиеш, маныт. Волжский район гыч тыгайже кум еҥ улына: Сергей Спириденко, Николай Руденко да мый. Тренировкыш кошташ автомашинам ойырымыштлан район администрацийлан, соцрӱдерын пашаеҥыштлан тау. Теве «Марий Эл» ий полатыште икымше гана всероссийский кӱкшытан турнирыште вийнам тергенна. Нылымше верыш лекна. Тиде кумылым нимыняр огеш волто. Ончыкшым тыршен модаш ӱшаным гына луктеш. Тӱҥалтыште ий ӱмбалне икте-весе дене керылтын камвозашат логале. Тыгай годым кынелаш изиш нелырак, но нимат огыл, тунемына, икте-весылан полшена. Хоккей тоят камвозеш, шайбымат йомдарена, сандене чыла шотыштат писылык, тӱткылык, шижын моштымаш кӱлыт. Адакшым клюшкыжым мӧҥгешла кучен, шӱкен каена, сандене тудымат шайбым перен колташ жапыштыже савыралын шуктыман», – турнир деч вара умылтара Анатоли Филлипов.
Тудо эше лӱйкалымаш дене тренировкыш коштеш. Тылеч посна сурт коклаште сомылым ыштымашкат, пӧртым чоҥымашкат ушна. Эсогыл пошкудо-влакын пашам полшаш йодмыштымат шукта, Сотнур черкыштат мо кӱлешым ышташ тырша.
Молан «Ратник»?
– Спецоперацийыште шукышт «Ратник» фирмын вургемжым чиен кредалынна. Каске, бронежилет, тӱрлӧ аралтыш, чынжымак, мемнам араленыт. Мыйым гын, осколко логалме дечат утарен, – умылтара командын участникше.
– Участник-влак шкештак «Ратник» лӱмым ойырен налыныт. Нуно чыланат пеҥгыде вий-куатан, шке порысыштым лийже манын шуктышо улыт. Йол деч посна кодыныт гынат, койыш-шоктышышт, пеҥгыдылыкышт, таза илыш-йӱлам кучымышт дене шуко еҥлан пример улыт. Командын кажне участникше элым аралымаште шке порысшым шуктен, подвигше дене сеҥымашым лишемдымаште шке надыржым пыштен, – ойла Ренат Магсумов. – Кажныже – герой. Тидым нуно ий ӱмбалнат ончыктат. Следж-хоккейыш ушнымышт дене у ошкылым ыштат, обществыште вес велым вияҥыт, кӱлеш улмыштым умылат. Адакшым тыште команде шӱлыш озалана. Спецоперацийыште сӧй пасушто лӱддымын кредалыныт гын, ынде ий ӱмбалне ончаш толшо-влакын ӱшаныштым сулат. Всероссийский кӱкшытан турнирыште нуно кугу экзаменым эртеныт, опытым погеныт. Следж-хоккей нунылан – тиде ик шонымаш дене ушнышо-влакын икте-весе дене вашмутланымашышт, сеҥымаш, таза илыш-йӱлалан кумылаҥмаш, вес олалашке шкешотан путешествий, тиде илышын, историйын ик ужашыже. Марий Эл вуйлатыше Юрий Викторович Зайцевлан тыгай шонымашым илышыш шыҥдараш полшымыжлан кугу тау.
Елена Эшкинина
Патырлык кубок верч
Следж-хоккей