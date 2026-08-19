Пашам келшен ышташ манын

Марий Элыште правам аралыше-влак да мер эскерымаш штаб пырля пашам ыштыме нерген соглашенийым подписатленыт.
Таче сайлымашым эскерыше региональный общественный штаб Марий Эл Республикыште айдемын праваж шотышто уполномоченный дене пырля пашам ыштыме нерген соглашенийым подписатлен. Документ йымалан шке кидпалыштым штаб вуйлатыше, регионысо Мер палатын членже Евгений Кузнецов да Марий Элыште айдемын праваж шотышто уполномоченный Фанис Мухаметгалиев пыштеныт.
Соглашений сайлымаш кампанийын чыла этапыштыжат системный пашалан негызым пышта. Документын ик кӱлешан пунктшо Айдемын праваже шотышто уполномоченный пеленысе Молодёжный советын членже-влакым штабын пашашкыже пуртымаш лийын. Евгений Кузнецов Самырык-влак советын председательже Владимир Ваулинын надыржылан поснак кугу тӱткышым ойырен.
Соглашенийым подписатлымаш сайлыше-влакын праваштым аралымаште моткоч кӱлешан. Тидыже граждан-влакын йодышыштлан писын вашешташ да лийын кертше нарушенийым кораҥдаш йӧным пуа.