УВЕР ЙОГЫН

Пашам келшен ышташ манын

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

 

Марий Элыште правам аралыше-влак да мер эскерымаш штаб пырля пашам ыштыме нерген соглашенийым подписатленыт.

 

Таче сайлымашым эскерыше региональный общественный штаб Марий Эл Республикыште айдемын праваж шотышто уполномоченный дене пырля пашам ыштыме нерген соглашенийым подписатлен. Документ йымалан шке кидпалыштым штаб вуйлатыше, регионысо Мер палатын членже Евгений Кузнецов да Марий Элыште айдемын праваж шотышто уполномоченный Фанис Мухаметгалиев пыштеныт.

 

Соглашений сайлымаш кампанийын чыла этапыштыжат системный пашалан негызым пышта. Документын ик кӱлешан пунктшо Айдемын праваже шотышто уполномоченный пеленысе Молодёжный советын членже-влакым штабын пашашкыже пуртымаш лийын. Евгений Кузнецов Самырык-влак советын председательже Владимир Ваулинын надыржылан поснак кугу тӱткышым ойырен.

 

Соглашенийым подписатлымаш сайлыше-влакын праваштым аралымаште моткоч кӱлешан. Тидыже граждан-влакын йодышыштлан писын вашешташ да лийын кертше нарушенийым кораҥдаш йӧным пуа.

Лудаш темлена:
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

КУЖЭҤЕР КУНДЕМЫШ МИЕН КОШТЫН

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Кужэҥер районыш миен коштмыж годым капитально олмыктымо да уэмдыме объектлаште лийын. «Паша эркышнышаш огыл, лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Акций: Ленинград киндын тамже

Районысо волонтёр-влакын «Шарнымаш нимучашдыме лийшаш» проект кышкарыштышт Ленинград блокадым тичмашын кораҥдымылан 75 ий теме лӱмеш Куженер посёлкышто «Ленинград кинде» лудаш…
ЛӰМГЕЧЕ УВЕР ЙОГЫН

Тыге, витне, пӱрен

20 сентябрьыште Россий писатель ушемын еҥже, курыкмарий серызе, поэт, кусарыше да журналист Елизавета ЕГОРКИНАЛАН 70 ий темеш. Лудшо-влаклан тудын лудаш…

Добавить комментарий