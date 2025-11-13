КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Палыме лийза — Ксения Смородинова

Алевтина Байкова Комментарий Материалым 82 гана онченыт

Марий Эл Радион хит-парадше 

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.

  1. Эльвира Токташева – «Тый пӧлекле мылам»
  2. Татьяна Галкина – «Ит колто кидем»
  3. Володя Матвеев – «Улат тый»
  4. Эльвира Попова – «Пеледше чон»
  5. Зинаида Александрова – «Шыже шонымаш»
  6. Надежда Крылова – «Ала-кушто»
  7. Лариса Сидоркина – «Уныкам – пиалем»
  8. Юлия Ви – «Лочо»
  9. Диана Ямбаршева – «Эн шыма тӱняште»
  10. Ксения Смородинова – «Эсенлыме йыҥгыр»

Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.

Ксения Смородинова Кужэҥер районысо Шӱдымарий ялыште шочын-кушкын. Кызыт тудо И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын  икымше курсыштыжо тунемеш.

Ксения изинекак мураш кумылаҥын. Кызыт кок мурыжо уло: тиде – «Шочмо ялем», «Эсенлыме йыҥгыр». Хит-парадыште эн сай лу муро коклаш лекше мурсаскаже школым тунемын лекме жаплан пӧлеклалтын.

– Мурын авторжо – Эдуард Ильин, семым Дмитрий Погадаев возен, тудак аранжировкым ыштен, – палемдыш ӱдыр. – Пытартыш йыҥгыр – шӱм вургыжмо, кумда корныш лекме тат. Тиде мурем дене мый туныктышо-влаклан таум ойлем.

Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме

 

 

 

 

 

