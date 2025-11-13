Палыме лийза — Ксения Смородинова

Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Эльвира Токташева – «Тый пӧлекле мылам»
- Татьяна Галкина – «Ит колто кидем»
- Володя Матвеев – «Улат тый»
- Эльвира Попова – «Пеледше чон»
- Зинаида Александрова – «Шыже шонымаш»
- Надежда Крылова – «Ала-кушто»
- Лариса Сидоркина – «Уныкам – пиалем»
- Юлия Ви – «Лочо»
- Диана Ямбаршева – «Эн шыма тӱняште»
- Ксения Смородинова – «Эсенлыме йыҥгыр»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Ксения Смородинова Кужэҥер районысо Шӱдымарий ялыште шочын-кушкын. Кызыт тудо И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын икымше курсыштыжо тунемеш.
Ксения изинекак мураш кумылаҥын. Кызыт кок мурыжо уло: тиде – «Шочмо ялем», «Эсенлыме йыҥгыр». Хит-парадыште эн сай лу муро коклаш лекше мурсаскаже школым тунемын лекме жаплан пӧлеклалтын.
– Мурын авторжо – Эдуард Ильин, семым Дмитрий Погадаев возен, тудак аранжировкым ыштен, – палемдыш ӱдыр. – Пытартыш йыҥгыр – шӱм вургыжмо, кумда корныш лекме тат. Тиде мурем дене мый туныктышо-влаклан таум ойлем.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме