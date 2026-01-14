УВЕР ЙОГЫН

  Пӧлек лачеш толын

Шернур районысо «Земледелец» ялозанлык артель вуйлатыше Светлана Клепикова Чылдемыр ялысе лудмыверлан ятыр книгам пӧлеклен.

Светлана Сергеевна тӱшка озанлыкым устан вуйлатышылан веле огыл, тыгак верысе школлан, тӱвыра тӧнеж-влаклан полышым пуышо чолга еҥ семынат ойыртемалтеш. Тудын суапле полышыжлан кӧра Чылдемыр  лудмыверын оралтыжым сайын ачалыме ыле. Ынде книга-влакым пӧлеклен, тыгак нуным вераҥдылаш стеллаж-шамычым налаш оксам ойырен. Тыге  лудмыверын книга фондшо ешаралтын, библиотеке у мебельлан кӧра утларак сылнештын. Лудшо-влак Клепиковалан кугу таум каласат.

Снимкыште: Светлана Клепикова Чылдемыр лудмыверыште.

Фотом Чылдемыр ял администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

 

