  Пӧлек лачеш толын

Шернур районысо «Земледелец» ялозанлык артель вуйлатыше Светлана Клепикова Чылдемыр ялысе лудмыверлан ятыр книгам пӧлеклен.
Светлана Сергеевна тӱшка озанлыкым устан вуйлатышылан веле огыл, тыгак верысе школлан, тӱвыра тӧнеж-влаклан полышым пуышо чолга еҥ семынат ойыртемалтеш. Тудын суапле полышыжлан кӧра Чылдемыр лудмыверын оралтыжым сайын ачалыме ыле. Ынде книга-влакым пӧлеклен, тыгак нуным вераҥдылаш стеллаж-шамычым налаш оксам ойырен. Тыге лудмыверын книга фондшо ешаралтын, библиотеке у мебельлан кӧра утларак сылнештын. Лудшо-влак Клепиковалан кугу таум каласат.
Снимкыште: Светлана Клепикова Чылдемыр лудмыверыште.
Фотом Чылдемыр ял администрацийын воткыл лаштыкше гыч налме.