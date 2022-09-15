ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Ончыкылык техник ден изобретатель-влак

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 7 гана онченыт

Марий Элын делегацийже «Самырык техник ден изобретатель-влак»  IX всероссийский конференцийын финалыштыже моштымашым ончыктеныт.

Тиде – Йошкар-Оласе 23-шо, 15-ше, 6-шо №-ан школлаште, 14-ше №-ан гимназийыште, Бауман лицейыште да «Политехник» высший колледжын тунемшыже-влак.

Конференийыш погынышо 6-19 ияш ӱдыр-рвезе-шамыч экономике, медицине, промышленный технологий, образований, волонтёр проект, экологий, социальный да моло сфер дене кылдалтше пашашт дене палдареныт.

Марий Эл гыч тушто лийше кажне тунемшым регионысо этапыште сеҥышын дипломжо да шарнымашан пӧлек дене палемденыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марйи Эл Образований да науко министерстве гыч налме

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