УВЕР ЙОГЫН

«ОНАР» полша

Любовь Камалетдинова

 

29 апрельыште Марий Эл Кугыжаныш Погынышто «ОНАР» проектын презентацийже лийын.

Тиде – специальный военный операцийын участникше-влаклан да нунын ешыштлан социальный полышым пуымо шотышто цифровой полышкалыше.

– «ОНАР» чат-бот – тиде тыглай цифровой полышкалыше гына огыл. Тиде СВО-н кажне участникше ден тудын ешыже кугыжаныш воктенак, тудо колеш да полша манын шижашышт ыштыме тӱшка ошкыл, – палемден Михаил Васютин.

Ойлымыж почеш, тыгай проект нерген шонымаш законодательный  органыште шочын, а тудым илышышке алмаштышыже Александр Смирновын тыршымыж дене пуртымо. «ОНАР» «Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программе кышкарыште шыҥдаралтеш.

Проектын тӱҥ шонымашыже – СВО-н участникше-влаклан да нунын ешыштлан могай полышым пуымо нерген уверым умылаш лийшым, налаш йӧнаным да жаплан келшышым ышташ.

– Сайлыше-влак дене вашлиймашлаште кажне депутат дек СВО-н участникше ден нунын ешышт тыгай йодыш-влак дене лектыт. Нунылан вашмутым чылаж годымак писын муаш ок лий. Тӱҥалтыште кагаз методичкым ыштыме. Но единый цифровой платформо кӱлын. Тыге чат-ботым ышташ шонымаш шочын, – палдарен Александр Смирнов.

Депутатын ойлымыж почеш, «ОНАР» проект кок цифровой форматыште вияҥдалтеш. Тидыже шукырак еҥым авалташ полша. Иктыже – МАХ  мессенджерыште ИИ-чат-бот. Тудым тыгай ссылке дене муаш лиеш:  max.ru/onar_gorsobr_rme_bot.

Кокымшыжо – VK Mini App – ВКонтакте соцкылыште вераҥдалтын. Тудо депутатын интернет-приемныйыштыжо кучылталтеш (vk.com/deputat_smirnov_aa).

Йодышым кнопкым темдыштын возашат, ойленат пуаш лиеш. «ОНАР» сутка мучко пашам ышта.

Любовь Камалетдинова

