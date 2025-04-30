МАРИЙ ТӰНЯ

Ойыртемалтше кас кочкыш

Светлана Носова Comment(0) Материалым 38 гана онченыт

Москвасе «Орда» рестораныште «Марий Эл гыч гастрономий кас кочкыш» мероприятий эртен.

Тушто Йошкар-Оласе «Теплая речка» трактирын пашаеҥже-влак марий калыкын кочкышыж дене сийленыт. Шкеныштын палемдымышт почеш, уна-влак подкогыльым, команмелнам, ӱячам, солянкым, кӱктымӧ шылым авызлен кертыныт.

Пайрем Марий талешке кечылан пӧлеклалтын. Чылаже 100 наре уна  миен. Нунын коклаште палыме еҥ-влакат шукын лийыныт: Федераций Совет председательын алмаштышыже Константин Косачев, РФ президент пелен Марий Элын полномочный представительже Ольга Бадма-Халгаева, Российысе марий-влакын калыкле тӱвыра автономийыштын еҥже Иван Мечишев, кинорежиссёр-влак Алексей Нужный, Денис Шаблий да молат.

Касын программыжат поян лийын. Моско землячестве марий-влак чолгалыкым ончыктеныт. «Тумывий» ансамбль, Агата Смирнова, Вероника Кондратьева пайрем кумылым нӧлтеныт.  

Ты мероприятийым эртараш Марий Элын Экономике вияҥмаш министерствыже да Туризм шотышто агентстве полшеныт.

 Светлана Носова

 Снимкыште: гастрокас годым.

 Фотом Иван Антроповын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ТӰНЯ

Ӧрдыж еҥлан кумылан Марий Эл: «Каена да кочкына» але «Тек тӱня пала»

Марий калыкын тӱвыраже, йӱлаже, кочкышыжо шке шотан. Очыни, санденак республикыштына кажне ийын утларак турист толаш тӱҥалын. Эсогыл Россий телевиденийын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ТӰНЯ

Марий вургем,  муро… сеҥашат полшат

Тиде сымыстарыше, чолга марий ӱдырамашым пытартыш ийлаште Марий калык погын деч посна Российысе регионла гыч марий-влакым чумырышо моло мероприятийылаштат лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ТӰНЯ ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Мутвундынам пойдарена. Шуэн вашлиялтше мут-влак» И.Г.Иванов

Филологий шанче доктор Иван Григорьевич Ивановын «Мутвундынам пойдарна. Шуэн вашлиялтше мут-влак» книгаж гыч марла-рушла неологизм (у мут-влак) мутер гыч. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий