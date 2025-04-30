Ойыртемалтше кас кочкыш

Москвасе «Орда» рестораныште «Марий Эл гыч гастрономий кас кочкыш» мероприятий эртен.
Тушто Йошкар-Оласе «Теплая речка» трактирын пашаеҥже-влак марий калыкын кочкышыж дене сийленыт. Шкеныштын палемдымышт почеш, уна-влак подкогыльым, команмелнам, ӱячам, солянкым, кӱктымӧ шылым авызлен кертыныт.
Пайрем Марий талешке кечылан пӧлеклалтын. Чылаже 100 наре уна миен. Нунын коклаште палыме еҥ-влакат шукын лийыныт: Федераций Совет председательын алмаштышыже Константин Косачев, РФ президент пелен Марий Элын полномочный представительже Ольга Бадма-Халгаева, Российысе марий-влакын калыкле тӱвыра автономийыштын еҥже Иван Мечишев, кинорежиссёр-влак Алексей Нужный, Денис Шаблий да молат.
Касын программыжат поян лийын. Моско землячестве марий-влак чолгалыкым ончыктеныт. «Тумывий» ансамбль, Агата Смирнова, Вероника Кондратьева пайрем кумылым нӧлтеныт.
Ты мероприятийым эртараш Марий Элын Экономике вияҥмаш министерствыже да Туризм шотышто агентстве полшеныт.
Светлана Носова
Снимкыште: гастрокас годым.
Фотом Иван Антроповын воткыл лаштыкше гыч налме.