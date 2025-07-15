Ойпидыш уло гын, лектыш лийшаш

Марий Эл Образований да науко министерстве ден Москвасе Просвещений кугыжаныш университет коклаште вашкыл ойпидышым ыштыме.
Тудо ончыкыжым тыгай напарвленийла дене пырля пашам ворандараш йӧным ышта:
– кызытсе предприятий ден организаций-влакын йодмашыштлан келшышын специалист-влакым ямдылымаш, тыгак Марий Эл образований системын пашаенже-влаклан квалификацийыштым нӧлтымаш;
– образований системыште да регионысо экономикын моло отрасльыштыже тачысе кечылан келшыше технологийым кучылтмо шотышто пашам виктарымаш;
– педагог ден вуйлатыше-влаклан единый федеральный системе кышкарыште тунемме вер-шамычлан научно-методический полышым пуымаш.
Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая регион кӱкшытыштӧ образованийым вияҥдыме ик эн тӱҥ паша нерген докладым ыштен.
Ойпидыш республикыштына образований системым вияҥдаш виктаралтын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме