Неле пагытыште – пырля

«Мобилизоватлыме-влаклан да спецоперацийыште участвоватлыше военнослужащий-шамычын ешыштлан ешартыш социальный полыш мере-влакым ямдылен пеҥгыдемдыме шотышто республикна Юл кундем федеральный округышто ончылно кайыше вич субъект коклашке логалын. Полпредстве кӧн могай мерым приниматлымыжым эскера, ме чылажымат жапыштыже ыштена. Мемнан дене серьёзный мере-влакым ямдылыме, да нуно шукталтыт», – Республик кумдыкышто ужашын мобилизоватлымылан полшымо шотышто координационный советын заседанийыштыже манын Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Калык илышым саемдыме шотышто министрын пашажым шуктышо Марина Островскаян палемдымыж почеш, регионышто пеҥгыдемдыме 50 тӱжем теҥге кугытан выплатым 28 октябрь марте мобилизоватлыме 1537 еҥлан тӱлымӧ, тидлан 76 миллионат 850 тӱжем теҥгем кучылтмо.
Республикыштына беженец ден мобилизоватлыме граждан-шамычын ешыштлан поро кумылын полшымо паша умбакыже шукталтеш. 30 сентябрь гыч 28 октябрь йотке чылаже 64,3 миллион теҥгем погымо. Тиде окса дене министерстве мобилизоватлыме граждан-влаклан кӱлешан сатум налеш. Кызыт 30,3 миллион теҥгеаш 32 ойпидышым ыштыме.
Тыгак 1388 ешлан социальный паспортым почмо, 1175 ешым патронажыш налме. Мобилизоватлыме граждан-влакын ешлашт гыч медицине организацийлашке возалташ, инвалидностьын группыжым пеҥгыдемдаш, икшывылан йочасадыште верым, кеҥежым канаш да тазалыкым пеҥгыдемдаш путёвкым ойыраш, школышто яра пукшаш, тыгак психологический полышым, пум, кредит каникулым йодыт.
Министерстве мобилизоватлыме-влаклан да спецоперацийыште участвоватлыше военнослужащий-шамычын ешыштлан социальный полыш мере-влакым пуымо шотышто книга-памяткым луктын.
«Тыгай книга мобилизоватлыме кажне еҥын ешыштыже лийшаш», – палемден Ю.Зайцев.
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Марий Эл Россий Федерацийын шке медицине пашаеҥыштым Донец ден Луганск калык республиклашке, Запорожск ден Херсон областьлашке йоча-влакын тазалыкыштым профилактике шот дене тергаш колтышо 20 субъект радамыш пурен. Тидланже 13 еҥан педиатрический бригадым 30 октябрьыште Йошкар-Ола гыч палемдыме верлашке ужатен колтымо.
Республик кумдыкышто ужашын мобилизоватлымылан полшымо шотышто координационный советын заседанийыштыже Марий Элын тазалык аралтыш министржын пашажым шуктышо Марина Панькован палемдымыж почеш, бригадын чыла медицине оборудованийже ден кучылташ кӱлшӧ материалже уло. Тидлан регионым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш республик правительствын резерв фондшо гыч 1 миллионат 120 тӱжем теҥгем ойырымо.
Спецопераций гыч пӧртылшӧ-влак медицине полышым республикысе тазалык аралтышын чыла организацийыште черет деч посна налын кертыт, медицине реабилитацийымат министерствын ведомствыштыжо улшо тӧнежлаште эртен сеҥат. Экстренный медико-психологический полышым Республиканский психоневрологический диспансерын врач-психиатрже, психотерапевтше да медицине психологшо-влак пуат, «Ӱшан телефонын» сутка мучко пашам ыштыше номерже – 89297330361.
Мобилизоватлыме граждан-влакын ешыштлан диспансеризаций ден профосмотр эртаралтыт. Медицине велым темлыме годым йоча-шамычлан Кичиер посёлкысо больницыште эмлалташ да каналташ йӧн ышталтеш. Социальный паспорт-влакым иктешлыме почеш, республикысе 9 районышто да Йошкар-Олаште илыше 36 пациентлан медицине полышым ик эн ончыч пуаш кӱлмӧ рашемын. Чылаштымат диспансер эскерымашке налме, полышымат пуымо.
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Тиде заседанийыштак мобилизоватлыме граждан-влакын ешыштлан социально-психологический полышым пуымо пункт-шамычым почаш темлыме.
Нуным республикнан кажне олаштыже да районыштыжо почыт. Тушто психологический службын специалистше, тазалык аралтыш, образований, молодёжный политике, социальный вияҥмаш, духовенстве аланла гыч еҥ-влак да волонтёр-шамыч пашам ышташ тӱҥалыт.
Пункт-влакым почаш Йошкар знамя рӱдӧ военный округын войскаже-влакын командующийже Рустам Миннекаевын Марий Элым вуйлатышылан колтымо серышыже шӱкалтышым ыштен. Тудо шуко социально-экономический йодышым решатлыме дене пырля мобилизоватлыме граждан-влакын ешыштлан профессиональный психологический полышым пуымо йогынланат тӱткышым ойыраш йодын.
Правительстве председательын алмаштышыжын пашажым шуктышо Ольга Федорован палемдымыж гыч, республикыште тыгай полыш шукталтеш.
«Шокшо линий» телефонна шуко, социальный службын пашаеҥже-шамыч мобилизоватлыме граждан-влакын ешышт дене мутланат, но южо еҥ, ала-кушко миен, шке проблемыж нерген каласкалынеже, адресный, социальный, психологический полышым налнеже. Республикыштына тыгай шотан икмыняр случай лийын, да специалист-влак йодышым писын решатлаш полшеныт», – манын О.Федорова.
Обращений-влак улыт гын, тыгай пункт-шамычым почаш кӱлеш, палемден Марий Элым вуйлатыше.
Мобилизоватлыме граждан-влакын ешыштлан психологический полышым пуымо рӱдерым Регион-влак кокласе почмо социальный институтышто почыт. Тидын нерген вузын ректоржо Игорь Загайнов увертарен. Ю.Зайцев тыгай тӱҥалтыш дене келшен.
Марий Эл Республикым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш М.ИВАНОВА ямдылен