«МОТОР» газет школ илышым сылнештара

Оршанке районысо Кугунур кыдалаш школышто «МОТОР» лӱман школ газетым луктыт.
Тачысе кечылан республикысе районлаште школ газет лач тыштак веле уло. Тудым чумырымаште 5-11 классла гыч коло наре тунемше тырша. Редактор, фотограф, верстальщик, корректор, тӱҥ редактор… Икманаш, газетым ямдылыше тичмаш команде – редакций.
Директор Галина Садовина ты командын пашаже да школжо нергенат тунар кугешнен да йӧратен каласкалыш! Тӱҥалынже чылажат ача-ава-влакын темлымашышт гыч. Ойыштым школ коллективат, тунемше-шамычат кумылын вашлийыныт. «Знание» россий обществын «Родительская инициатива–2025» конкурсышкыжо ушненыт да сеҥеныт. Поро увер нунылан ӱмаште шошым толын, а у тунемме ий гыч шонымашым илышыш пурташ пижыныт.
Ойырымо окса дене принтерым, ноутбукым, фотоаппаратым, кагазым налыныт. Коридорысо волгыдо верым редакций пашалан ача-ава-шамыч олмыктен келыштареныт, йоча-влакат кумылын полшеныт. Ынде тыште урок деч вара газетын черетан номержым каҥашаш чумыргат. Директорын воспитаний паша шотышто советникше, технологийым туныктышо, ты школынак выпускницыже Елена Козлова нунын дене моткоч кумылын пашам ышта.
Редакций тылзе еда ныл лаштыкан газетым луктеш. Материалышт ятырак погына гын, кудытанымат ямдылат. Икымше номерым ӱмаште ноябрьыште савыктеныт. Ончыкыжым газет тӱрлӧ чиян лийшаш манын шонкалат.
Ӱдыр-рвезе-влак кокла гыч иктажше журналистикыш ушна манын, моткочак ӱшаныме шуэш. Марла яндарын мутланышат, почеламутым возышат улыт.
Кеч-мо гынат усталык шӱлышеш куштымо пашан лектышыже садак лиеш. Вет нуно команде дене ышташ тунемыт. А газетыштым школышто веле огыл, ял калыкат йӧратен шынден. Чыланат кажне номерым чон вургыж вучат – школышто, верысе кевытлаште, книгагудышто, почтышто, ял илем администрацийыште, эсогыл пошкудо Пуялыште да райрӱдыштӧ. Кузе уке гын, тыште тылзе мучко эртарыме тӱҥ мероприятий, тунемше ден туныктышо-влакын сеҥымашышт, усталыкышт, эсогыл выпускник-шамычын тауштен тыланымышт, икманаш, шке кундемысе икшыве-влакын илышышт.
«МОТОР» газет редакций дене ме кодшо арняште «Марий Эл» ден «Ямде лий» газет-влак лӱм дене школышто вашлиймашым эртарымына годым лишкырак палыме лийна. Кугунур кыдалаш школышто 150 наре икшыве шинчымашым налеш. Марий журналистикын эртыме корныжо, редакций паша нерген нуно тӱткын колыштыч, кумылын марий газет-шамычым лышташлышт. Лачак марла мутланышыже да умылышыжо веле, моло тунемме заведенийласе семынак, койын шагалемеш.
Тидын годымак ты школышто патриотизм кумылым вияҥдыме, шочмо тӱвыралан да спортлан шӱмаҥдыме паша чынже денак сайын шукталтеш. Вуйлатыше ден туныктышо-влак тидлан тӱрлӧ йӧным кучылтыт.
А самырык коллеге-шамычлан икмыняр ой-каҥашым пуышна, газетыште марий лаштыкым ямдылаш полшашат тореш огынал. Лишыл жапыште нуно мемнан деке, Печать пӧртыш, толаш лийыч. Кумылын вучена.
Светлана Пехметова.
Михаил Скобелевын фотожо.