Москваште, Кремльысе ёлкышто

Марий Эл гыч 20 йоча Москвасе Кремльыште эртыше ёлкышто лийын.
Россий президентын тӱҥалтышыже почеш эртаралтше пайрем мероприятий элнан чыла регионжо, тыгак Абхазий, Касвел Осетий, Приднестровье гыч 5000 наре ӱдыр-рвезым иквереш чумырен. Нунын коклаште специальный военный операцийын геройжо-влакын икшывышт, тунеммаште ончылно улшо, спортсмен, чолга ӱдыр-рвезе-шамыч лийыныт.
Кремльысе ёлко тӱҥалме деч ончыч конкурс, модыш-влак эртаралтыныт. Тыгак йоча-влаклан Москвариумышто – Европысо ик эн кугу океанариумышто – лияш йӧным ыштеныт.
Пайрем кастене чыланат келшымаш, нелылыкым сеҥымаш нерген «Заветные куранты» йомакым ончыктеныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме