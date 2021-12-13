САМЫРЫК ТУКЫМ

Ме пырля улына

Ольга Мошкина Comment(0) Материалым 11 гана онченыт

2-5 декабрьыште Москваште #МЫВМЕСТЕ Международный форум эртен.

Марий Эл гыч тушко 24 еҥ миен коштын. Чылан нуно поро кумылым ончыктышо паша дене кылдалтше улыт. Икте «Мы вместе» штабын участникше, весе перепись годым тыршыше еҥ,  кумшо волонтёр ушемын вуйлатышыже… 

Форум кышкарыште «Мы вместе» премийын иктешлымашыже лийын. Тушко чылаже 25 тӱжем йодмаш пурен, тышеч 180 Марий Эл гыч. Конкурсын финалын нылымше ужашыже 123 доброволец пурен, полуфиналыш 21 лектын. А ныл проект финал марте шуын. «Тӱвыра наследие» номинацийыште» «Интеллектуал» коммерческий огыл организацийын «Кувавайын шондыкшо» ончыко лектын. «Социал медиа» номинацийыште финалыш Анна Матвееван «Личный блог Анны Матвеевой» пашаже шуын. «Еҥлан полыш» номинацийыште Дарья Пупкина «Глинка» ден Ярослав Егоров «Канцблок» инклюзив полиграфий студий» пашашт дене ойыртемалтыныт.

Иктешлымаште Дарьян проектше икымше верым налын, Ярославын пашаже кумшо вер дене палемдалтын.  Ӱдыр-рвезе Волжск оласе «Пиалан билет» отрядын волонтёржо  улыт.

О.МОШКИНА

Фотом интернет гыч налме

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