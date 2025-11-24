✍️5 декабрьыште «МАРЛА ЧЫН ВОЗЕНА» тӱшкале диктант» акций тений XIII гана эрта.
Диктантым Йошкар-Олаште тыгай адресла дене возаш лиеш:
— Марий кугыжаныш университетысе калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе коммуникаций институт: Йошкар-Ола, Кремль урем, 44.
— Марий Эл Республикын С.Г. Чавайн лÿмеш калыкле книгагудо: Йошкар-Ола, Пушкин урем, 28.
Российын моло регионлаштыже, тыгак вес эллаштат диктантым
возаш лиеш. Тидлан муниципал, тӱвыра, туныктышо тӧнежлаште диктантлан вуйын шогышо-влак деч Марий кугыжаныш университетысе калыкле тӱвыра да тӱвыра кокласе коммуникаций институтын марий йылме да сылнымут кафедрыжын электрон почто адресышкыже (maridictant@mail.ru) 2 декабрь йодмашым колтыман.
⌚️Акций 10 шагатлан тӱҥалеш.
✅Лекше йодышым maridictant@mail.ru электрон почтыш возен рашемден кертыда.
#МарийДиктант,
#МарлаДиктант,#МарлаЧынВозена, #МарлаТӧрСиренӓ.