Марий паркым сеҥышыш лукташ полшен кертына

Йошкар-Олаште Марий паркым тӱзатыме проект «Служение» III всероссийский муниципальный премийын кумшо этапшын участникше-влак радамыш логалын.
Тидын нерген Йошкар-Олан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов шкенжын ТГ-каналыштыже увертарен.
Тений премийын «Единство народов – сила страны» у номинацийжым ешарыме. Тушко калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдыше эн сай практик-влакым чумыреныт. Темлыме инициативе-влак коклаште – калыкле-тӱвыра автономий-влаклан полшымаш, калык тӱвыра рӱдер ден келшымаш пӧрт-влакым ыштымаш, калык-влак кокласе келшымаш кылым пеҥгыдемдаш полшышо муниципал программе-влакым ямдылен илышыш шыҥдарымаш.
«Марий парк – кызытсе жап ден кугезе-влакын йӱлаштын варналтмышт» проектымат эксперт-влак нунын радамыш ойырен налыныт. Премийын организаторжо – РФ Президентын администрацийжын полшымыж дене Верысе кучемым вияҥдымаш всеросссийский ассоциаций (ВАРМСУ). Тудын эксперт комиссийже Российысе калык-влакын пашашт шотышто федерал агентствын еҥже-влак дене пырля премийын участникше-влакын пашаштым аклаш тӱҥалеш.
2 март гыч «Госуслуги» платформышто калык йӱклымаш тӱҥалеш. Антон Трудинов Марий рӱдоланан сылне лукшо верч йӱклаш ӱжеш.
Светлана Носова
Ирина Гусева, ВАРМСУ-н сопредседательже, президиумжын еҥже:
– Премийлан пурышо йодмаш гыч эксперт-влак 17280 йодмашым ойырен налыныт. Тушеч эше 110 эн сай проектым ойырыман. Тений чылаже 63397 йодмаш пурен. Тиде премий – уло Россий гыч чумырымо эн сай практик-влак дене палдарыше илыше карт.
Светлана Носован фотожо