МАРИЙ ЙӰЛА

Марий кумалтышын чинче тушыжо:

Светлана Носова Комментарий Материалым 56 гана онченыт

«Кӱдырчӧ Юмо, кӱдыралтле йӱкет дене, кугу вий-куатет дене мландыжымат чытырыктен колто, нелыжым, осалжым, лавыражым кӱдырчан йӱрет дене мушкын шоген, тӱняжымат уэмден,  тыныс да ласка илышым гына тӱнямбалсе чыла калыклан колтен шого.  Сарыште улшо талешкына-влаклан  – чолгалыкым, писылыкым, чулымлыкым, кӱшыл уш-акылым, марий йӱла почеш кумалме кобмо шулдырна-влак дене аралтышым, серлагышым ыштен шого. Сеҥен, ончыко лектын, чыла талешкына-влаклан мӧҥгӧ, ешышт деке пӧртылаш йодына. Кугу Юмо Пӱрышӧ деч ласкалыкым, кужу ӱмырым, пеҥгыде тазалыкым, перке вач перкем гына сӧрвален йодына. Поро Ош Кугу Юмо,  мӧҥгӧ пӧртылашышт нунылан волгыдо, поро корным ямдылен шогыза.  Икымше корно дене йӧндымӧ лиеш гын, кокымшо корным ямдылен шогыза.  Кокымшо шотлан ок тол гын, кумшо кумшо корно лектын шогыжо.

(Шернур районысо марий онаеҥ Василий Смирновын пелештымыж гыч).

Светлана Носован фотожо

Добавить комментарий