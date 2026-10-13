Марий Элын «Калык участковыйжо» – Шернур кундем гыч

Марий Элыште илыше-влакын йӱклымышт почеш, «Калык участковый – 2026» всероссийский конкурсын регионысо этапыштыже Россий МВД-н 5-ше №-ан «Сернурский» полиций отделжын полицийын кугурак участковый уполномоченныйже Иван Николаев сеҥен.
Тудын верч вич тӱжем утла еҥ йӱклен.
Кокымшо верыш Морко район гыч полицийын участковый уполномоченныйже Анатолий Михайлов лектын. Кумшо вер дене Россий МВД-н Йошкар-Оласе управленийжын полицийын кугурак участковый уполномоченныйже Максим Овчинников палемдалтын.
Полицийын майоржо Иван Николаев элгӧргӧ паша органлаште 2017 ий гыч тырша. Тудын обслуживатлыме кумдыкыш кум административный участке пура. Тушто 20 утла ял ден селаште 8000 утла еҥ ила.
Профессионал пайремже вашеш Иван Николаев Марий Элын чапшым всероссийский конкурсын финалыштыже аралаш тӱналеш. Тушто «Калык участковый» лӱмым налшаш верч Российын чыла кундемже гыч полицийын участковый уполномоченныйже-влак таҥасаш тӱҥалыт.
Любовь Камалетдинова
Фотом Марий Элысе МВД-н соцкыл лаштыкше гыч налме.