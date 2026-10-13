УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын «Калык участковыйжо» – Шернур кундем гыч

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 40 гана онченыт

 

Марий Элыште илыше-влакын йӱклымышт почеш, «Калык участковый – 2026» всероссийский конкурсын регионысо этапыштыже Россий МВД-н 5-ше №-ан «Сернурский» полиций отделжын полицийын кугурак участковый уполномоченныйже Иван Николаев сеҥен.

Тудын верч вич тӱжем утла еҥ йӱклен.

Кокымшо верыш Морко район гыч полицийын участковый уполномоченныйже Анатолий Михайлов лектын. Кумшо вер дене Россий МВД-н Йошкар-Оласе управленийжын полицийын кугурак участковый уполномоченныйже Максим Овчинников палемдалтын.

Полицийын майоржо Иван Николаев элгӧргӧ паша органлаште 2017 ий гыч тырша. Тудын обслуживатлыме кумдыкыш кум административный участке пура. Тушто 20 утла ял ден селаште 8000 утла еҥ ила.

Профессионал пайремже вашеш Иван Николаев Марий Элын чапшым всероссийский конкурсын финалыштыже аралаш тӱналеш. Тушто «Калык участковый» лӱмым налшаш верч Российын чыла кундемже гыч полицийын участковый уполномоченныйже-влак таҥасаш тӱҥалыт.

Любовь Камалетдинова

 

Фотом Марий Элысе МВД-н соцкыл лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
ЛӰМГЕЧЕ УВЕР ЙОГЫН

«Шошо гае йӱкшӧ дене кызытат мура Кырла…»

Марий Элын калык поэтше Геннадий Оярын почеламут корнылаже  жаплан келшыше. Тӱнямбал кӱкшытыштӧ чапланыше землякна Йыван Кырлан шочмыжлан мартыште 110 лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Илыш дене тӧр ошкылаш тыршат

Фотолаштык Илыш дене тӧр ошкылаш тыршат Звенигово район Эсмекпляк школыш мийымына годым йоча-влак мемнам пеледыш аршаш дене вашлийыныт.  Мутат лудаш…
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Шокшо вӱд кушеч толеш?

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев да «Т Плюс» компанийын генеральный директоржо Александр Вилесов теплоэнергетикын мультимедийный рӱдерыштыже лийыныт, шыже-теле жаплан лудаш…

Добавить комментарий