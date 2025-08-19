Марий Эллан 105 ий темеш

Регион вуйлатыше Юрий Зайцев лӱмгечылан ямдылалтме шотышто оргкомитетын заседанийжым эртарен.
«Ты лӱмгече мемнан регионышто илыше-влаклан – кугу событий, икоян улмо, исторический шарнымаш да республикын сеҥымашыже-влак дене кугешнымаш символ. Пайремже эртыше жапым шарналташ гына огыл, тыгак шке паша дене Марий кундемлан вияҥаш да тӱзланаш полшышо кажне еҥын надыржым палемдаш амал», – каласен Марий Эл вуйлатыше.
Заседанийыште юбилей дене кылдалтше мероприятий планым каҥашеныт. Республикын правительстве председательжын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов лӱмгечылан ямдылалтме паша дене палдарен. Переченьыш 50 наре мероприятийым пуртымо. Иктыже – Э.Сапаев лӱмеш опер да балет марий кугыжаныш академический театрыште чумыр марий йоча коллектив-влакын – хорын, калык семӱзгар оркестрын, симфонический оркестрын, «Волгенче» куштышо ансамбльын – кугу концертышт эртышаш. Тыгак республикысе чыла районышто пайрем мероприятий-влак лийыт.
Лӱмгечым 29 августышто палемдаш тӱҥалына. Республикын Калык-влак келшмаш пӧртыштышт «Российысе калык-влак. Кугу еш – ик историй» кумда ончер проект почылтеш. Экспозицийыш 100 наре артефактым чумырымо, а тиде – пӧръеҥ ден ӱдырамаш костюм-влак, живопись, декоративно-прикладной сымыктыш арвер.
Пайрем программыште тӱрлӧ форматан мероприятий-влак лийыт: шуко экологий акций, Артекыште эртышашлык Марий Эл Республикын кечыже, Моско оласе «Россий» национальный рӱдерын площадкыштыже лийшашлык «Телымсе йомак» ончер…. Юрий Зайцевын палемдымыж почеш, ты рӱдерыште регионлан ончерым эртараш ӱшаным кӱкшын аклыман.
Республикын пайрем кечыжым Запоржский областьысе Куйбышевский районыштыжат палемдат. Тушко республикын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын концерт бригадыже кая.
Тачысе кечылан республикын 105 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше логотипым ыштыме да пеҥгыдемдыме. Юрий Зайцевын кӱштымашыж почеш, шарнымаш медальын проектшат ямде. Тудым 105 экземпляр дене луктыт.
– Лӱмгече дене кылдалтше программыш пуртымо событий ден мероприятий-влак мемнан республикым сайрак презентоватлаш полшат манын ӱшанем», – иктешлен Юрий Зайцев.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.