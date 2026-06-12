Корно
Лӱдыкшыдымырак да чаплырк лиеш
Корно Марий Элыште илыше кажне еҥлан кӱлешан, вет тудо мӧҥгыш, пашаш, эмлымверыш да школыш наҥгая.
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектлан да «Единый Россий» партийын калык программыжлан кӧра корным утларак лӱдыкшыдымым да чаплым ыштен толына, палемден Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев.
Кодшо ийын корным шотыш кондымо планым эртарен шуктымо. Корно фонд 6,9 миллиард теҥге лийын гын, ты окса кӱшеш 200 километр корным да 7 кӱварым олмыктымо.
Нормативлан келшыше регионал да муниципалитет кокласе автокорно 56,6 процентыш шуын, а план почеш 53,8 процент лийшаш ыле. Лӱдыкшыдымылыкым кугемдышашлан 23 километр корным волгалтарыме, 12 камерым шындыме.
Мер транспортым уэмдыме: 10 троллейбусым да 12 автобусым налме, тений эше 12 автобус толшаш.
Тенийлан тыгай задачым шындыме: 290 километр корным нормативлан келшышыш шукташ, 144,2 метр кужыт кӱвар ден вончемым олмыкташ, Йошкар-Ола деке лишемме верым пужен ыштыме пашалан пижаш да Юриношто причалым умбакыже чоҥаш.
Тӱҥ сетьыш пурышо автокорным тений 81,1 процентлан, а 2036 ий марте 85,6 процентлан нормативлан келшышыш шукташ палемдыме.
Юрий ИСАКОВ.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налиме.