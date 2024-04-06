УВЕР ЙОГЫН

Лу миллион миен

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 9 гана онченыт

«Россий» тунямбал выставке-форумыш 10 миллион ен миен.

Тиде айдеме Ярославль ола гыч Константин Панфилов лийын. Тудо выставкыш Екатерина пелашыж дене пырля миен.

«Россий» выставкын дирекцийже, «Росатом» Госкорпораций порьенлан Мурманскыш миен толаш сертификатым кучыктеныт. Тиде сертификат дене вате-марий «Ленин» атом ледоколым ужын кертыт. Тыгак «Атомфлот» универсальный ледоколыш да Кольский атомный электронстанцийыш экскурсий дене миен толын кертыт.

«Россий» выставкыш икымше гана миенна. А тушто мыланна пиал шыргыжалын. Ме моткоч куаненна, — каласен Константин Панфилов.

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