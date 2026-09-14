ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Лауреат-влак радамыште

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 35 гана онченыт

«Шочмо йылмым да литературым эн сайын туныктышо» V всероссийский конкурсышто Марий Эл гыч воспитатель пелефиналыш лектын.

Параньга посёлкысо 5-ше №-ан «Ласточка» йочасадын воспитательже Диана Фёдорова Россий кӱкштыштӧ эртыше «Шочмо йылмым да литературым эн сайын туныктышо» V конкурсын икымше турыштыжо лауреат лийын да 15 эн уста воспитатель радамаш пурталтын. Тудо профессионал мастарлык танасымашын «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» номинацийыште мастарлыкым терген.

Г.Кожевникова

Фотом йочасадын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

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