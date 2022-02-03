КУШКО ШЫЛАТ, МӰШЫЛ?!

Волжский районысо Руш Шайра ял кундемыште шукерте ожнак мланде порволымо йöн дене шочшо Мÿшыл ерын (Морской глаз, Теҥыз шинча) шинча ончылнак йоммыж нерген кушкыжмын гына увертарышна. Таче эрдене тиде ялыште илыше Александр Алексеев деч эшеат шучко увер тольо: теҥгече, 2 февральыште, ер иканаште иктаж лу метрлан волен каен!
Юлсер кундемыште ик эн ойыртемалтше, ик эн мотор Теҥыз шинча кушко шылеш? Йомешак огыл дыр?
Пÿртÿсын тыгай койышыжым ял калык икымше гана ужеш. «Шучко…» – манеш Александр.
М.ИВАНОВА