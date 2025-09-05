Курым да ик ий

30 августышто Кугу Отечественный сарын участникшын тулык ватыже, тылыште тыршыше Мария Васильевна Дергачева 101 ийым темен.
Мария Васильевна Куйбышев областьысе Безенчукский районын Александровка селаштыже шуко икшыван ешыште шочын. Ачаж ден аваже колхозышто пашам ыштеныт, йоча-влак нунылан пасуштат, мӧҥгыштат кертмышт семын полшеныт.
Сар тӱҥалмек, ӱдыр Сызрань воктене окопым кӱнчен. 1942 ийыште Чапаевский военный заводыш станочницылан пашам ышташ каен, снарядым ямдылен.
1949 ийыште Яков Логинович Дергачевлан марлан лектын. Вич ий гыч еш Новокуйбышевскыш илаш куснен. Мария Васильевна нефтьым перерабатыватлыме заводыш пурен да тушто эсогыл сулен налме канышыш лекмыж деч вара кужу жап тыршен.
Ӱдырамаш пеш эр пелаш деч посна кодын. Тунам изирак ӱдыржылан улыжат куд ий лийын. Туге гынат, кум йочам йол ӱмбак шогалтен, илыш корныш луктын.
Тылын труженикше ынде шым ий Йошкар-Олаште изирак Нина ӱдыржын ешыштыже ила.
Мария Васильевнам шочмо кечыж дене регионын Паша да социальный аралымаш министерствыже, Россий Федераций Следствий комитетын Марий Элысе следствий виктемже да Йошкар-Оласе калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерже гыч саламлаш миеныт. Министр Елена Таникова пайрем озалан Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлымашыжым да шарнымашан пӧлекым кучыктен, пеҥгыде тазалыкым, куатым да лишыл еҥ-влакын поро кумылыштым тыланен.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын фотожо.