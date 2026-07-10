УВЕР ЙОГЫН

Кум ялым тудо уша

Юрий Исаков Комментарий Материалым 44 гана онченыт

Волжский

Кум ялым тудо уша

Юлсер кундемыште 8,8 километр кутышан Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял корно олмыкталтеш.

«Марий Эл Дорстрой» АО подряд организаций корно шартышым тӧрлаш у технологийым кучылтеш. Локтылалтше кӱшыл лончо нӱжен налалтеш, тушко тыгыде кӱ ешаралтеш да органоминерал вартыш (битум, цемент) дене варалтеш да вигак шаралтеш. Тыгай йӧн корным чоткыдым ышта: шелышталтмаш да формо вашталтмаш палынак шагалемеш, нелытым чытыше лиеш.

Корно шартышым олмыктымо деч посна вӱд йоген каяш тудын йымаке пыштыме 8 пуч тӧрлалтеш, кӱлмӧ верыште корно тӱр пеҥгыдемдалтеш да авыртыш шындалтеш, разметке уэш ышталтеш.

Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял корным олмыктымаш ты кундемысе  яллаште илыше-влаклан социальный могырымат кӱлешан: Учимсолаште МФЦ, Пӧтъялыште школ, ФАП, воктенак Серафим Саровский йӱштылмывер улыт. Тиде корныштак Курша эҥер гоч кӱвар олмыкталтеш.

Чыла тиде паша нацпроектын пайдалыкше нерген ойла. Вет тудо корным йӧнаным да лӱдыкшыдымым ышташ, калыкын илышыжым саемдаш полша.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: йӧнан да пеҥгыде лиеш.

Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Оренбургышто юнармеец-влакын военно-патриотический модмашышт эртен

12 сентябрьыште Оренбургышто юнармеец-влакын «Юл кундемын зарницыже-2018» военно-патриотический модмашын окружной финалже почылтын. Тушко Марий Элын Марий Турек районысо Нартас лудаш…
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Йот элласе деч сайрак

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Технический регулирований да метрологий шотышто федеральный агентствын (Росстандарт) вуйлатышыже Антон Шалаев дене вашлийын. Паша лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Чодыра пожарым йӧртымаште – тӱшка вий

Россий президент Владимир Путинын кӱштымыж почеш чумырымо комиссий 25 августышто Нижегородский областьыш чодыра пожар дене кылдалтше ситуацийым рашемдаш миен лудаш…

Добавить комментарий