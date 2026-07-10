Волжский
Кум ялым тудо уша
Юлсер кундемыште 8,8 километр кутышан Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял корно олмыкталтеш.
«Марий Эл Дорстрой» АО подряд организаций корно шартышым тӧрлаш у технологийым кучылтеш. Локтылалтше кӱшыл лончо нӱжен налалтеш, тушко тыгыде кӱ ешаралтеш да органоминерал вартыш (битум, цемент) дене варалтеш да вигак шаралтеш. Тыгай йӧн корным чоткыдым ышта: шелышталтмаш да формо вашталтмаш палынак шагалемеш, нелытым чытыше лиеш.
Корно шартышым олмыктымо деч посна вӱд йоген каяш тудын йымаке пыштыме 8 пуч тӧрлалтеш, кӱлмӧ верыште корно тӱр пеҥгыдемдалтеш да авыртыш шындалтеш, разметке уэш ышталтеш.
Пӧтъял – Учимсола – Шӱргыял корным олмыктымаш ты кундемысе яллаште илыше-влаклан социальный могырымат кӱлешан: Учимсолаште МФЦ, Пӧтъялыште школ, ФАП, воктенак Серафим Саровский йӱштылмывер улыт. Тиде корныштак Курша эҥер гоч кӱвар олмыкталтеш.
Чыла тиде паша нацпроектын пайдалыкше нерген ойла. Вет тудо корным йӧнаным да лӱдыкшыдымым ышташ, калыкын илышыжым саемдаш полша.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: йӧнан да пеҥгыде лиеш.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.