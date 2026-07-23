МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кӧргыжӧ пужен ышталтеш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 33 гана онченыт

 Галерей

Кӧргыжӧ пужен ышталтеш

Йошкар-Оласе Калыкле художественный галерей зданийын кӧргыжӧ Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш пужен ышталтеш.

Правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ты паша кузе шукталтмым миен ончен.

«Ме ты кумдыкым йӧршын уэмдена, – палемден тудо. – Тыште жаплан келшыше фонд-аралтыш, ешартыш экспозиций зал-влак, йоча рӱдер да шкешотан арт-кумдык лийыт. Чыла тидыже  галерейысе кумдан палыме шагат механизмым да ты копозицийым шке шинча дене ужаш йӧным почеш».

Пӧлемлаште пожарым йӧрташ жаплан келшыше газ оборудований шындалтеш, тудо тоштер фондым вӱд але шоҥ дене локтылмо деч арала.

Константин Иванов паша графикым тӱткын шукташ кӱлмым палемден. Пужен ыштыме пашан икымше йыжыҥже тений идалык мучаште мучашлалтшаш. Тунам уэмдыме заллаште икымше выставкым вераҥдаш лиеш. А чумыр комплекс 2027 ийыште ямде лиеш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкылаште: Константин Иванов галерейыште лийын; кӧргыштӧ пужен ыштыме паша кая.

Фотом министерствын сайтше гыч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Йошкар-Олалан – 441 ий.

Каныш кечылаште марий рӱдоланан шочмо кечыжым палемдена. Йошкар-Олам тӱзатыме паша «Илышлан инфраструктур» нацпроектын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федерал проект лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Ваштар курык сылнырак лиеш

«Марий чодра» национальный парк ончыкылан тӱзатыме паша планым палемден. Ты планжым регион вуйлатыше Юрий Зайцеват сайлан шотлен да Россий лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

У ий салам: Шернур район

У ий салам: Шернур район Пашаче калыкем, У ий дене! Адакат У ий вашеш эртыше идалыкым иктешлен ончалде ок лудаш…

Добавить комментарий