Галерей
Кӧргыжӧ пужен ышталтеш
Йошкар-Оласе Калыкле художественный галерей зданийын кӧргыжӧ Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш пужен ышталтеш.
Правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ты паша кузе шукталтмым миен ончен.
«Ме ты кумдыкым йӧршын уэмдена, – палемден тудо. – Тыште жаплан келшыше фонд-аралтыш, ешартыш экспозиций зал-влак, йоча рӱдер да шкешотан арт-кумдык лийыт. Чыла тидыже галерейысе кумдан палыме шагат механизмым да ты копозицийым шке шинча дене ужаш йӧным почеш».
Пӧлемлаште пожарым йӧрташ жаплан келшыше газ оборудований шындалтеш, тудо тоштер фондым вӱд але шоҥ дене локтылмо деч арала.
Константин Иванов паша графикым тӱткын шукташ кӱлмым палемден. Пужен ыштыме пашан икымше йыжыҥже тений идалык мучаште мучашлалтшаш. Тунам уэмдыме заллаште икымше выставкым вераҥдаш лиеш. А чумыр комплекс 2027 ийыште ямде лиеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: Константин Иванов галерейыште лийын; кӧргыштӧ пужен ыштыме паша кая.
Фотом министерствын сайтше гыч налме.