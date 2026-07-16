ЙОШКАР-ОЛА

Кок проект – сеҥыше

Светлана Носова Комментарий Материалым 19 гана онченыт

Йошкар-Ола оласе округын кок проектше «Эн сай муниципал практике» всероссийский конкурсын регионысо этапыштыже сеҥышыш лектын.

Тений  конкурсыш республикын 9 муниципалитетше гыч 11 йодмаш пурен. Проект-влакым кок категорийыште акленыт: оласе да муниципал округ-влак да   оласе илем-влак (I категорий) ден ял шотан илем-влак (II категорий).

Рӱдолана I категорийыште кок икымше верым кок номинацийыште налын:

 – «Муниципал образований нерген кумданрак палымым кугемден толмаш» (кумдыкын брендше)»,

– «Калык-влак кокласе келшымашым да тынысым пеҥгыдемден, нацполитике сферыште мероприятий-влакым эртарен толмаш».

Сеҥыше-влакын проектыштым всероссийский конкурсын федеральный этапышкыже колтат, тидын нерген оласе мэрий увертара. 

Светлана Носован фотожо.

 

Лудаш темлена:
ЙОШКАР-ОЛА

Илаш пуртет — оксам тӱлет

2026 ий гыч Йошкар-Олаште турист налогым погаш тӱҥалыт. Тений тудын ставкыже – илаш пурымо ак деч 2 %. Тыгай лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА

У троллейбусым кондат

Йошкар-Олаш СберЛизинг полшымо дене КАМАЗ маркан 10 у троллейбусым кондат. Тыгай технике Российыш эше икымше гана веле толеш.  – лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА

Чаплане элна! Ме тый денет кугешнена!

Тиде кечын элнан тӱрлӧ кундемыштыже тӱрлӧ мероприятий-влак эртралтыт. Марий Элыштат Российын кечыжым кажне ийын кумдан пайремлат. Тений тидым ышташ лудаш…

Добавить комментарий