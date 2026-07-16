Кок проект – сеҥыше

Йошкар-Ола оласе округын кок проектше «Эн сай муниципал практике» всероссийский конкурсын регионысо этапыштыже сеҥышыш лектын.
Тений конкурсыш республикын 9 муниципалитетше гыч 11 йодмаш пурен. Проект-влакым кок категорийыште акленыт: оласе да муниципал округ-влак да оласе илем-влак (I категорий) ден ял шотан илем-влак (II категорий).
Рӱдолана I категорийыште кок икымше верым кок номинацийыште налын:
– «Муниципал образований нерген кумданрак палымым кугемден толмаш» (кумдыкын брендше)»,
– «Калык-влак кокласе келшымашым да тынысым пеҥгыдемден, нацполитике сферыште мероприятий-влакым эртарен толмаш».
Сеҥыше-влакын проектыштым всероссийский конкурсын федеральный этапышкыже колтат, тидын нерген оласе мэрий увертара.
Светлана Носован фотожо.