Кок ий гыч чыла сай лийшаш

Якимово ял воктене Монага эҥерын йогынжым эрыктыме паша тӱҥалын.
Кодшо кечылаште Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым- йырысе средам аралыме министерствыже пеленысе общественный советын еҥже-влак лӱмын верыш миен коштыныт. Йогыным эрыктыме пашам сентябрьыште тӱҥалме. Идалык мучаш марте 1,123 километр кужытым эрыктышаш улыт, вес ийын – эше 1,430 километрым. Подрядчик палемдымым кок ий жапыште шуктышаш.
Якимово ялыште 469 еҥ ила. Нуно кажне шошым вӱд ташлымылан кӧра ты пашам шукташ йодмаш дене лектыныт. Санденак объектым «Воспроизводство и использование природных ресурсов» кугыжаныш программыш пуртеныт. Министерствын увертарымыж почеш, шошым тыште вӱдшор ташлаш Изи Какшан, Нолько, Кугу Ошла, Шоя эҥерла гыч толшо вӱдат «полша».
Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыжын воткыл лаштыкше гыч налме фото