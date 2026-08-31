Келшымаш пӧртыштӧ вашлиймаш

Марий образований институтын пашаеҥже-влак Озаҥыште шочмо йылмым туныктышо-влакын семинарыштышт лийыныт.
«Национальный образований: йӱлалан шотлалтше поянлык да кызытсе йӧн» лӱмеш паша вашлиймашыш чуваш, татар, удмурт, мордва, марий йылмылан шӱмаҥдыше педагог-влак погыненыт.
Пленарный заседанийыште нуно образований системыште шочмо йылмы-влакым аралыме да нуным вияҥдыме дене кылдалтше выступленийым колыштыныт. Туныктышо-шамычлан сай паша лектышым Татарстан Республикын Кугыжаныш Советшын депутатше, республикысе Калык-влак ассамблейын советшын исполнительный комитетшым вуйлатыше Ренат Валиуллин тыланен.
Семинарыш погынышо-влак 5 методический площадкыште пашам ыштеныт. Шочмо (марий) йылме дене секцийыште Марий образований институтын институтын марий филологий да культурологий кафедржым вуйлатыше Елизавета Игнатьева «Шочмо (марий) йылмым да литературым туныктымаш» методический площадкын модераторжо лийын да шочмо йылмым туныктымаште кызытсе йӧн дене пайдаланыме нерген докладым ыштен. Институтын кызытсе туныктымо технологий да проект паша кафедржым вуйлатыше Светлана Клешнина цифран ресурс дене кылдалтше мастер-классым эртарен.
Кызыт Татарстанысе общеобразовательный организацийлаште шочмо (марий) йылме ден литературлан 14 педагог да тӱҥалтыш классым туныктышо 14 еҥ шӱмаҥда.
Г.Кожевникова
Фотом соцкылысе лаштык гыч налме.