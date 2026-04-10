Изинек артист койышан кушкыт

3 апрельыште Республикысе курчак театрыште «Пеледше тукым» республикысе йоча усталык конкурс эртен.
Тудо Россий калык-влакын икоян улмо да Дошкольный образованийын идалыкыштлан пӧлеклалтын. Марий тӱвыра рӱдерын эртарыме мероприятийышкыже республикнан районлаже, округла да Йошкар-Оласе йочасадла гыч икшыве-шамыч мастарлыкыштым ончыкташ погыненыт.
Театрын фойешкыже пурымо годым икшыве-влакын весела йӱк-йӱанышт шоктен, тыгодым тургыжланымыштат шижалтын. Кажныже шке мастарлыкшым кӱлынак ончыкташ шонен да санденак конкурсын тӱҥалмыж деч ончычат ямдылалтын.
Жюри ӱдыр-рвезе-влакым кум номинацийыште аклен: куштышо ден мурышо коллектив-влакым, тыгак шкет мурышо-шамычым. Ик эн уста куштышо семын Советский посёлкысо «Теремок» йочасад гыч «Изи шӱдыр» ансамбль «Шошо кумыл» номерже дене палемдалтын. Йошкар-Ола гыч 65-ше №-ан йочасадын воспитанникше-шамычат сайын келыштарышт, нуно «Шудым солымаште» куштымашышт дене калыкын кумылжым чотак савырышт. Сава дене тавалтымышт джигит-влакым ушештарыш. Шернур посёлко гыч «Колокольчик» йочасадыш коштшо икшыве-влакын шовыч дене куштымашыштат пеш ойыртемалтше лийын. Санденак жюри кок коллектившымат кокымшо верыш луктын.
«Соло» номинацийыште Шернур посёлкысо «Сказка» йочасадын воспитанницыже Анастасия Волкова «Канде, пелганде, ошо, нарынче» мурыж дене ойыртемалтын. А теве Морко посёлкысо 2-шо №-ан йочасад гыч Серафим Логиновын номерже конкурсын темыжлан поснак келшен толын. Тудын дене пырля сценыш тӱрлӧ калык вургемым чийыше ӱдыр-рвезе-шамыч лектыныт. Тыге нуно элыштына илыше калык кокласе келшымашым ончыктеныт. Звенигово район Кужмарий школ пеленысе йочасадыш коштшо Егор Кутасов «Мый гармоньчо лийнем» мурыж почеш чотак койышланыш, модыш гармоньжымат шупшылаш ыш мондо. Нине кок чолга рвезым жюри кумшо вер дене палемден.
Мурышо ансамбль-шамыч коклаште икымше верым Йошкар-Ола гыч 67-ше №-ан йочасадын «Колокольчик» ансамбльжылан пуэныт. Тыгак жюри Оршанке район Кугунур селасе йочасад гыч Вера Козлова ден Арина Прозоровам дуэт номинацийыште палемден. Нунын марла яндарын муралтымышт залыште шинчыше-влакын кумылыштым савырыде кертын огыл.
Йоча-влакын мастарлыкыштым тыге сайын ончыктымыштлан кугу таум музыкальный вуйлатышыштлан, педагогыштлан каласыман. Нунын кажне номерыш чоным пыштен пашам ыштымышт шижалтын.
Михаил Скобелевын фотожо.