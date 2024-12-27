Экономике – таче

Изи бизнеслан – полыш

«Изи да кокла кугытан предпринимательстве да индивидуальный предприниматель тӱҥалтышлан полшымаш» нацпроект дене келшышын шукталтше регионал проект-влак изи да кокла кугытан предпринимательстве субъект, тӱҥалше предприниматель, шке пашам шуктышо да тидлан кумылан граждан-влаклан полшымашке виктаралтыныт.

Ты нацпроект шукталтме куд ий жапыште «Мыйын бизнесем» рӱдер республикысе изи бизнеслан 8 тӱжем утла услугым, 2,0 миллиард утла теҥге кугыт 1560 микрозаймым да тидлан 500 поручительствым пуэн, палемдыме Марий Элын мер палатыштыже йыргешке ӱстел воктене каҥашыме годым. Тыгак тӱҥалше предприниматель ден социальный предприятий-влакын шуктен толмо 92 проектлан йӧным ыштыме. Тидлан пуалтше чумыр грант 32 миллион теҥгеш шуын.

Нацпроектын тӱҥ задачыже – изи да кокла кугытан бизнесыште ыштыше-влакын чотыштым кугемдаш гын, эртыше куд ий жапыште нуно ик кумшо ужашлан (80 тӱжем гыч 105 тӱжем еҥ марте) ешаралтыныт.

Юрий ИСАКОВ

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