Индеш пачашан у пӧртыштӧ – пӧртсий

Волжск олаште да Волжский районышто тулык икшыве, тыгак тоштемше пӧртла гыч у илыме верыш кусненыт.
Марий Элым вуйлатыше пачеран лийме дене ача-ава деч посна кодшо 44 еҥым саламлен, илаш йӧрдымӧ пӧрт гыч куснышо-влаклан 23 пачер (нуныжо Волжск оласе Щербаков лӱмеш индеш пачашан пӧртыштӧ верланеныт) деч сравочым кучыктен. Нунын коклаште специальный военный операцийын участникше-влак улыт.
«Аварийныйлан шотлалтше пӧрт-шамычын чотыштым шагалемдымаш да тулык йоча-влакым илыме вераным ышташ – Россий Федераций правительствын да мемнан ик эн тӱҥ задачына-влак. Нуно ешым аралыме дене кылдалтыныт. Мутат уке, ты пашам умбакыже шуена, тидлан средствам ойыраш тӱҥалына», – палемден регионым вуйлатыше.
2021 гыч 2024 ий марте республикыштына ача-ава деч посна кодшо 1062 йочалан у пачер деч сравочым кучыктымо, а тений эше 131 еҥлан у илыме верым пуаш палемдыме, тидлан 630 миллион теҥгем ойырымо.
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» национальный проект почеш 2025 ий мучаш марте чумыр налмаште 2 тӱжем квадрат метр кумдыкышто улшо аварийный пӧртла гыч еҥ-влакым вес илыме верыш кусараш палемдыме.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Денис Речкинын фотожо