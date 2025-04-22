ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Идалыкын мастерже» – Оршанке колледж гыч

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

 

Марий Элыште «Идалыкын мастерже-2025» – Оршанкысе И.К.Глушков лӱмеш шуко профилян колледжыште обществознанийым туныктышо Евгения Киселёва.

Тудлан республикым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыже почеш окса премийым (грантым) пуэныт, тыгак  Образованийын общероссийский профсоюзшын регионысо пӧлкаже деч – Самырык педагог-влакын «Таир» форумышкышт путёвкым.

Конкурсышто кокымшо верым Йошкар-Оласе строительный техникумын преподавательже Марина Черепанова сеҥен налын, кумшо верыш Марий политехнический лицей гыч Оксана Данилова лектын.

Кыдалаш профессионал образований системыште тыршыше-влакын профессионал мастарлык конкурсын республикысе йыжыҥыштыже тений  кумло утла педагог таҥасен.
Регион кӱкшытыштӧ сеҥыше республикын чапшым финалыште аралаш тӱҥалеш, тудыжо тений шыжым Курскышто эртаралтеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Иктымат ӧрдыжеш кодымо огыл

Республикыштына шоҥгыеҥ ден инвалид-влаклан полышым пуымо шотышто волонтёр штабын пашам ыштымыж нерген возенна ыле. Таче тудын 8 гыч 17 лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Владимир Путин – мемнан Президент!»

Россий президентым сайлымаш элыштына тений кум кече эртаралте. 15, 16 да 17 мартыште Марий Элыште илыше-влакат тушко рӱж ушненыт. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Палышт да кумдан налышт

Марий Эл Республикын Ялозанлык да продовольствий министерствыштыже ты паша дене кылдалтше предприятий ден организаций-влакын еҥышт дене «Марий продукт» лўман лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий