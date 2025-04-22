«Идалыкын мастерже» – Оршанке колледж гыч

Марий Элыште «Идалыкын мастерже-2025» – Оршанкысе И.К.Глушков лӱмеш шуко профилян колледжыште обществознанийым туныктышо Евгения Киселёва.
Тудлан республикым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыже почеш окса премийым (грантым) пуэныт, тыгак Образованийын общероссийский профсоюзшын регионысо пӧлкаже деч – Самырык педагог-влакын «Таир» форумышкышт путёвкым.
Конкурсышто кокымшо верым Йошкар-Оласе строительный техникумын преподавательже Марина Черепанова сеҥен налын, кумшо верыш Марий политехнический лицей гыч Оксана Данилова лектын.
Кыдалаш профессионал образований системыште тыршыше-влакын профессионал мастарлык конкурсын республикысе йыжыҥыштыже тений кумло утла педагог таҥасен.
Регион кӱкшытыштӧ сеҥыше республикын чапшым финалыште аралаш тӱҥалеш, тудыжо тений шыжым Курскышто эртаралтеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме