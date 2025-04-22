УВЕР ЙОГЫН

Геройын подвигше: ойлымаш, шарнымаш, эссе

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 29 гана онченыт

 

Российысе финн-угор калык-влакын ассоциацийышт «Россий Федерацийысе финн-угор калык-влакын талешкышт. Тукым кокласе кыл, йӱлам арален кодымаш» общероссийский конкурсым увертара.

Тудо 1941-1945 ийласе Кугу Отечественный сарын да  специальный военный операцийын геройжо-влаклан пӧлеклалтын.

Йодмашым тений 17 апрель гыч 31 июль (18 шагат марте) марте пуаш лиеш.

Конкурслан сарыште але специальный военный операцийыште лийше, тыгак тудын родо-тукымжо, лишыл еҥже тулан пагытысе подвигым почын пуышо творческий пашам (историй, ойлымаш, шарнымаш, эссе) руш але Российысе финн-угор да самодий калык-влакын шочмо йылмышт дене (рушлаш кусарыман) ямдылышаш.

Йодмашым да пашам тыгай йӧн дене колташ лиеш:

– электрон почто дене: afunrf@yandex.ru (серышыште «Герои народов России» палемдыман);

– Вконтакте соцкылын официальный группышкыжо: vk.com/afunrf (сообщений дене);

– Telegram, WhatsApp, Viber : +79093255148 (регионым, лум ден фамилийым возыман).

Конкурс нерген кумданрак 8(8342)23-27-52, 89093255148 телефон номер дене але afunrf@yandex.ru электрон почто гоч пален налаш лиеш.

Г.Кожевникова

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