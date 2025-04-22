Геройын подвигше: ойлымаш, шарнымаш, эссе

Российысе финн-угор калык-влакын ассоциацийышт «Россий Федерацийысе финн-угор калык-влакын талешкышт. Тукым кокласе кыл, йӱлам арален кодымаш» общероссийский конкурсым увертара.
Тудо 1941-1945 ийласе Кугу Отечественный сарын да специальный военный операцийын геройжо-влаклан пӧлеклалтын.
Йодмашым тений 17 апрель гыч 31 июль (18 шагат марте) марте пуаш лиеш.
Конкурслан сарыште але специальный военный операцийыште лийше, тыгак тудын родо-тукымжо, лишыл еҥже тулан пагытысе подвигым почын пуышо творческий пашам (историй, ойлымаш, шарнымаш, эссе) руш але Российысе финн-угор да самодий калык-влакын шочмо йылмышт дене (рушлаш кусарыман) ямдылышаш.
Йодмашым да пашам тыгай йӧн дене колташ лиеш:
– электрон почто дене: afunrf@yandex.ru (серышыште «Герои народов России» палемдыман);
– Вконтакте соцкылын официальный группышкыжо: vk.com/afunrf (сообщений дене);
– Telegram, WhatsApp, Viber : +79093255148 (регионым, лум ден фамилийым возыман).
Конкурс нерген кумданрак 8(8342)23-27-52, 89093255148 телефон номер дене але afunrf@yandex.ru электрон почто гоч пален налаш лиеш.
Г.Кожевникова