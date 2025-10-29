УВЕР ЙОГЫН

Фотоштыжо – калыкнан ойыртемже.

31 октябрьыште – 1 ноябрьыште Йошкар-Олаште, республикысе Мер-политике рӱдерыште Мер Каҥашын марий форумжо эрташ тӱҥалеш.

Шыже форум икмыняр организацийын лӱмгечыштлан да Марий Элын 105 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтеш. «Марий Эл» газетлан 110, «Марий книга издательстве» савыктыш пӧртлан 100, Т.Евсеев лӱмеш калыкле тоштерлан 105, Йылмым, литературым да историйым шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтлан 95, «Морко мланде» ден «Шернур вел» райгазет-влаклан 95, тыгак Марий Эл Радиолан 20 ий темын.

Форум эртыме жапыште «Марий Эл» увер агентствын фотокорреспондентше, Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Михаил Скобелевын кок ончерже («Ме Марий Элыште илена» да «Кӧ гын тиде ӱдыр?») почылтеш. Чылаже ончерыште 90 фоторадына-влакым чумырымо.

Михаил Ильич 1998 ий 10 майыште «Марий Эл» газет редакцийыш толын да ынде ятыр ий газетын кажне номержым фотосӱретше дене сӧрастара, лудшын кумылжым савыра. Михаил Скобелев фотосӱретлаж гоч гоч эн ончычак марий калыкын йӱлажым, тӱвыражым ончыкта.

📸Светлана Пехметован фотожо.

