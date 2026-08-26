Форумышто – пашазе молодёжь

Марий Элыште 24-27 августышто икымше гана Пашазе молодёжьын форумжо эрта.
Морко районысо Унчо кундемыште «Молодёжь да йоча-влак» нацпроект да «Самырык-влаклан регион» программе почеш эртыше республик кӱкшытан мероприятий 18-35 ияш самырык еҥ-влакым – студент, волонтёр, туныктышо да моло специалист-шамычым – иквереш чумырен. Нунылан пайдале вашлиймаш, мастер-класс, экскурсий, уш-акылым пӱсылыкым тергыше квиз эртарат, тыгак кӱлешан теме дене лекцийым, выступленийым колышташ йӧн лиеш. Мутлан, Военно-исторический обществын Моркысо пӧлкажын еҥже Сергей Галкин ӱдыр-рвезе-влаклан «Йӱдвел Русь гыч Россий Федераций марте» темылан выступленийым ыштен. Участник-влак дене Волжск ден Шернурысо епископ Феофан вашлийын.
Самырык-влакын полатыштым вуйлатышын алмаштышыже Лариса Лоскутова чолга самырык-влаклан вияҥашышт мемнан регионышто улшо тӱрлӧ йӧн дене палдарен, «Передовик» ялозанлык артельым вуйлатыше, Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Юрий Игнатьев айдемын личность да профессионал семын кушмо шотышто, тыгак тачысе экономикын йодмашыже нерген шке шонымашыжым ойлен. Ты кечынак самырык-влаклан «Цифран кумыдыкышто экстремизм да терроризм ваштареш профилактике» теме дене лекций лийын.
Унчо этнокультур рӱдерыште экскурсийым форумын участникше-шамычлан тудын директоржо Алексей Иванов эртарен.
Г.Кожевникова
Фотом Морко районысо Молодёжь рӱдерын соцкылысе лаштыкше гыч налме